Irak hükümeti, ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran bir karar aldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'taki ABD saldırısında öldürülmesi sonrası hükümetin, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığını açıkladı.

Halaf, Süleymani'yi Bağdat'a taşıyan uçaktaki mürettebatın da sorgulandığını duyurdu.

Irak Meclisi yarın olağanüstü toplanıyor

Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunu ele almak için yarın olağanüstü oturumla toplanacak.

Haşdi Şabi'ye yakın Şii milletvekilleri, diğer siyasi gruplara bağlı vekillerin yarınki oturuma katılmaları için çağrı yaptı.

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi sonrası gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi.

ABD'nin Irak'ta 9 askeri üssü bulunuyor

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.