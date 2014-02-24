T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK'dan '7 bin kişi dinlendi' iddiasına soruşturma

HSYK, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde '7 bin kişi hakkında dinleme kararı verdiği' iddia edilen savcı ve mahkemelere soruşturma açtı

24 Şubat 2014 18:08

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan 7 bin kişinin telefonunun dinlendiğine yönelik iddiaların ardından, dinleme kararı veren savcı ve mahkemelerle ilgili soruşturma başlattı.

Star ve Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde; aralarında bakan, milletvekili, gazeteci ve işadamların da bulunduğu 7 bin kişinin telefonunun yasadışı yollarla dinlendiği öne sürüldü.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin "paralel yapı"ya atfederek yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürüldü.

 

Savcı Adnan Çimen: İddialar asılsızdır

 

"Yasadışı herhangi bir işlem yapılmamıştır. İddia edilen soruşturmanın 2011 yılında yapıldığı belirtiliyor. Ben o dönemde özel yetkili mahkemelerde 1,5 yıl savcı olarak çalıştım. Ancak 2011'den beri aradan çok uzun süre geçti. Bana sayın Başbakan ve çevresindekilerin isimlerinin bulunduğu dinleme talebi iletilmemiş ve tarafımdan da mahkemeden böyle bir talepte bulunulmamıştır. Benim böyle 7 bin kişilik bir dinleme listesinden haberim yok. Detaylı açıklama ihtiyaç duyulursa daha sonra yapılacaktır."

 

ETİKETLER

hsyksoruşturmadinlemeyeni şafakstariddiasavcıadnan çimenadem özcaninceleme

İlgili Haberler

'Paralel yapı binlerce kişiyi dinledi' dediler ve 3 bin kişilik liste verdiler!

Savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen’in 'Selam Terör Örgütü' soruşturması kapsamında binlerce kişiyi dinlediği ileri sürüldü; yakşalık 3 bin kişilik bir liste verildi

Dinleme iddialarına hükümet kanadından ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, '2,5 yıldır dinlendiğimi tahmin ediyordum' dedi

Fethullah Gülen'den 'Paralel yapı 7 bin kişiyi dinledi' iddiasına açıklama

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, basında yer alan 'Başbakan Erdoğan dahil 7 bin kişinin Selam terör örgütü soruşturması kapsamında dinlendiği' iddiası hakkında açıklama yaptı

'Selam' örgütünü gazetelerden önce Twitter'da duyurmuş

Bugün Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan '7 bin kişi dinlendi' haberine ilişkin Twitter'da 'Kuşçubaşı Eşref' adlı bir kullanıcının tweetler attığı ortaya çıktı

'7 bin kişiyi dinlettiği' iddia edilen savcılardan yalanlama

7 bin kişiye yakın kişinin telefonunu dinlettiği iddia edilen savcılar Adnan Çimen ve Adem Özcan konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24