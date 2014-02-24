HSYK'dan '7 bin kişi dinlendi' iddiasına soruşturma

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan 7 bin kişinin telefonunun dinlendiğine yönelik iddiaların ardından, dinleme kararı veren savcı ve mahkemelerle ilgili soruşturma başlattı.

Star ve Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde; aralarında bakan, milletvekili, gazeteci ve işadamların da bulunduğu 7 bin kişinin telefonunun yasadışı yollarla dinlendiği öne sürüldü.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin "paralel yapı"ya atfederek yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürüldü.

Savcı Adnan Çimen: İddialar asılsızdır

"Yasadışı herhangi bir işlem yapılmamıştır. İddia edilen soruşturmanın 2011 yılında yapıldığı belirtiliyor. Ben o dönemde özel yetkili mahkemelerde 1,5 yıl savcı olarak çalıştım. Ancak 2011'den beri aradan çok uzun süre geçti. Bana sayın Başbakan ve çevresindekilerin isimlerinin bulunduğu dinleme talebi iletilmemiş ve tarafımdan da mahkemeden böyle bir talepte bulunulmamıştır. Benim böyle 7 bin kişilik bir dinleme listesinden haberim yok. Detaylı açıklama ihtiyaç duyulursa daha sonra yapılacaktır."