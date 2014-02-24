Fethullah Gülen'den 'Paralel yapı 7 bin kişiyi dinledi' iddiasına açıklama

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak bugün Yeni Şafak ve Star gazetesinde yer alan "7 bin kişinin paralel yapı tarafından dinlendiği" iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu uygulama insafsızca ve haksız bir biçimde müvekkilime atfedilmeye çalışılmıştır" dedi. Albayrak, haberde yer alan 7 bin kişinin "Selam Terör Örgüt"ne üyelik nedeniyle dinlendiği iddiası için "Önceki iddialar gibi sadece miting meydanlarında kullanılmaya yönelik olduğu çok açık" ifadesini kullandı. Metinde, "Birbiriyle düşünsel irtibatı olmayan 7.000’in üzerinde kişinin aynı soruşturma kapsamında dinlendiği iddiası doğru ise bu işlemi yapan sorumlular sıfatlarına bakılmaksızın cezalandırılmalıdır" denildi.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin "paralel yapı"ya atfederek yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürüldü. Gülen'in avukatı Albayrak da iddialara dair bir açıklama kaleme aldı. Albayrak, "Söz konusu iddialar üzerinden ağıtlar yakılıp masum insanlara iftira atılmamalı, bu iddiaları aydınlatmak için derhal hukuki gereği yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

Albayrak’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Bugün bazı gazetelerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan 7.000’in üzerinde kişinin telefonlarının dinlendiği iddia edilmiş ve bu uygulama insafsızca ve haksız bir biçimde müvekkilime atfedilmeye çalışılmıştır. Birbiriyle düşünsel irtibatı olmayan 7.000’in üzerinde kişinin aynı soruşturma kapsamında dinlendiği iddiası doğru ise; bu işlemi yapan sorumlular sıfatlarına bakılmaksızın cezalandırılmalıdır.

Ancak, son günlerde yapılan haberlere bakıldığında, akla ve mantığa uygun olmayan ve halkı tedirgin edebilecek bu iddianın önceki iddialar gibi sadece miting meydanlarında kullanılmaya yönelik olduğu çok açıktır. Bu durum toplumda oluşturulmaya çalışılan kin ve düşmanlığı daha fazla tahrikten başka bir işe yaramayacaktır.

Söz konusu iddialar üzerinden ağıtlar yakılıp masum insanlara iftira atılmamalı, bu iddiaları aydınlatmak için derhal hukuki gereği yapılmalıdır. HSYK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gecikmeksizin bu iddiaları incelemeli ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklama yapmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."