'7 bin kişiyi dinlettiği' iddia edilen savcılardan yalanlama

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin manşetinde yer alan "Selam Terör Örgütü" soruşturmasını başlattığı ve 7 bin kişiye yakın kişinin telefonunu dinlettiği iddia edilen savcılar konuştu. Adnan Çimen "İddialar tamamen asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Savcı Adem Özcan ise "Kudüs Ordusu (Selam-Tevhid) terör örgütü"yle ilgili bir soruşturmadan bahsederken dinlenilen kişilerin "makul sayıda" olduğunu ileri sürdü. Özcan, “Söz konusu gazete haberlerinde geçtiği şekilde, bu dosya kapsamında binlerce siyasetçi, yazar, STK temsilcileri ve iş adamlarının telefonlarının dinlenilmesi ya da takibi kesinlikle yapılmamıştır” dedi.

Milliyet'ten Musa Kesler'e konuşan Savcı Çimen, "Benim böyle 7 bin kişilik bir dinleme listesinden haberim yok. Detaylı açıklama ihtiyaç duyulursa daha sonra yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Savcı Adnan Çimen'in yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Yasadışı herhangi bir işlem yapılmamıştır. İddia edilen soruşturmanın 2011 yılında yapıldığı belirtiliyor. Ben o dönemde özel yetkili mahkemelerde 1,5 yıl savcı olarak çalıştım. Ancak 2011'den beri aradan çok uzun süre geçti. Bana sayın Başbakan ve çevresindekilerin isimlerinin bulunduğu dinleme talebi iletilmemiş ve tarafımdan da mahkemeden böyle bir talepte bulunulmamıştır. Benim böyle 7 bin kişilik bir dinleme listesinden haberim yok. Detaylı açıklama ihtiyaç duyulursa daha sonra yapılacaktır."

Özcan: Kudüs Ordusu soruşturması var

7 bin kişinin Selam örgütü soruşturması kapsamında dinlendiğine dair haberler üzerine 2012-2014 yılları arasında soruşturmayı yürüten savcı Adem Özcan da açıklama yaptı. Özcan, açıklamasında "Kudüs Ordusu (Selam-Tevhid) terör örgütü şüphesiyle üyelerine yönelik olarak yürütülmekte olan" ibaresini kullanırken dinlenilen kişilerin "makul sayıda" olduğunu söyledi. Özcan, “Söz konusu gazete haberlerinde geçtiği şekilde, bu dosya kapsamında binlerce siyasetçi, yazar, STK temsilcileri ve iş adamlarının telefonlarının dinlenilmesi ya da takibi kesinlikle yapılmamıştır” dedi.