'Selam' örgütünü gazetelerden önce Twitter'da duyurmuş

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı “Paralel yapı yaklaşık 7 bin kişiyi dinledi” içerikli haberde dinleme gerekçesinin “Selam” adlı bir terör örgütüne üyelik olduğu belirtildi. Twitter’da “Kuşçubaşı Eşref” adlı bir kullanıcının 12 Şubat’ta “Selam” adlı bir operasyondan bahsettiği ortaya çıktı. 19 Şubat’ta aynı hesaptan “Ansızın bir gazete manşetiyle hepiniz tepetaklak olacaksınız, desek. Dosyalar bizden çıktı desek” ifadeleri yazıldı.

Radikal’de Tevfik Şahin imzasıyla yayımlanan haberde dikkat çekilen Kuşçubaşı Eşref’in ilgili tweetleri şöyle:

Yeni Şafak ve Star’ın savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde 3 yıl boyunca süren dinlemeler için, Başbakan Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin 'Selam Terör Örgütü' adlı bir örgüte üye olduğu iddia edildiği ve 2011 yılından bugüne kadar tüm konuşmaların dinlenerek dosyalandığı ileri sürüldü.