T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Selam' örgütünü gazetelerden önce Twitter'da duyurmuş

Bugün Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan '7 bin kişi dinlendi' haberine ilişkin Twitter'da 'Kuşçubaşı Eşref' adlı bir kullanıcının tweetler attığı ortaya çıktı

24 Şubat 2014 17:22

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı  “Paralel yapı yaklaşık  7 bin kişiyi dinledi” içerikli haberde dinleme gerekçesinin “Selam” adlı bir terör örgütüne üyelik olduğu belirtildi. Twitter’da “Kuşçubaşı Eşref” adlı bir kullanıcının 12 Şubat’ta “Selam” adlı bir operasyondan bahsettiği ortaya çıktı. 19 Şubat’ta aynı hesaptan “Ansızın bir gazete manşetiyle hepiniz tepetaklak olacaksınız, desek. Dosyalar bizden çıktı desek” ifadeleri yazıldı.  

Radikal’de Tevfik Şahin imzasıyla yayımlanan haberde dikkat çekilen Kuşçubaşı Eşref’in ilgili tweetleri şöyle:

Yeni Şafak ve Star’ın savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde 3 yıl boyunca süren dinlemeler için, Başbakan Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin 'Selam Terör Örgütü' adlı bir örgüte üye olduğu iddia edildiği ve 2011 yılından bugüne kadar tüm konuşmaların dinlenerek dosyalandığı ileri sürüldü.

ETİKETLER

yeni şafakstarparalel yapıdinleme7 bin kişiselam örgütütwitterkuşçubaşı eşreftwitteroperasyon

İlgili Haberler

'Paralel yapı binlerce kişiyi dinledi' dediler ve 3 bin kişilik liste verdiler!

Savcılar Adem Özcan ve Adnan Çimen’in 'Selam Terör Örgütü' soruşturması kapsamında binlerce kişiyi dinlediği ileri sürüldü; yakşalık 3 bin kişilik bir liste verildi

Fethullah Gülen'den 'Paralel yapı 7 bin kişiyi dinledi' iddiasına açıklama

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, basında yer alan 'Başbakan Erdoğan dahil 7 bin kişinin Selam terör örgütü soruşturması kapsamında dinlendiği' iddiası hakkında açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24