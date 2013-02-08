Hrant Dink cinayetinde sürpriz tanık

AGOS Gazetesi'nin, Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ı yargılayan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Tokat’tan talimatla bir gizli tanığın ifadesini aldı. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, böyle bir ifadenin söz konusu olduğunu belirterek, “Gizli tanığın can güvenliğinden şüphe edildiğinden dolayı bu gelişme duyurulmadı” dedi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast’ın örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Samast’ın yargılanmasına devam edilen İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talimatla bir gizli tanığın ifadesini aldı. İfadesinin ardından mahkemeye beş sayfalık beyanda bulunan gizli tanık, Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir yapı tarafından işlendiğini söylüyor ve bu yapıya ait detayları deşifre ettiği ifade ediliyor.

Gizli sanığın cezaevinde kaldığı öğrenilirken TMK 10. madde uyarınca Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talimatla alınarak İstanbul’a gönderilen ifadesinin ‘ivedilikle’ 2007/972 numaralı Hrant Dink cinayeti soruşturmasına bakan görevli Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’a iletildiği öğrenildi. Akkaş, ifade ve beyanı incelemesinin ardından konuyla ilgili soruşturmada adım atıp atmamaya karar verecek.

'Can güvenliği tehlikede'

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, böyle bir ifadenin söz konusu olduğunu doğrulayarak, “Gizli tanığın can güvenliğinden endişe edildiği için bu gelişme duyurulmadı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için herhangi bir beyanda bulunmayacağız. Fakat gizli tanığın yarım sayfalık bir ifadesi ve beş sayfalık bir mektubunun şu an mahkemede olduğunu söyleyebilirim” dedi.