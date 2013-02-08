T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hrant Dink cinayetinde sürpriz tanık

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, talimatla bir gizli tanığın ifadesini aldı

08 Şubat 2013 16:10

AGOS Gazetesi'nin, Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ı yargılayan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Tokat’tan talimatla bir gizli tanığın ifadesini aldı. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, böyle bir ifadenin söz konusu olduğunu belirterek, “Gizli tanığın can güvenliğinden şüphe edildiğinden dolayı bu gelişme duyurulmadı” dedi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast’ın örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Samast’ın yargılanmasına devam edilen İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talimatla bir gizli tanığın ifadesini aldı. İfadesinin ardından mahkemeye beş sayfalık beyanda bulunan gizli tanık, Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir yapı tarafından işlendiğini söylüyor ve bu yapıya ait detayları deşifre ettiği ifade ediliyor.

Gizli sanığın cezaevinde kaldığı öğrenilirken TMK 10. madde uyarınca Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talimatla alınarak İstanbul’a gönderilen ifadesinin ‘ivedilikle’ 2007/972 numaralı Hrant Dink cinayeti soruşturmasına bakan görevli Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’a iletildiği öğrenildi. Akkaş, ifade ve beyanı incelemesinin ardından konuyla ilgili soruşturmada adım atıp atmamaya karar verecek.

 

'Can güvenliği tehlikede'

 

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu,  böyle bir ifadenin söz konusu olduğunu doğrulayarak, “Gizli tanığın can güvenliğinden endişe edildiği için bu gelişme duyurulmadı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için herhangi bir beyanda bulunmayacağız.  Fakat gizli tanığın yarım sayfalık bir ifadesi ve beş sayfalık bir mektubunun şu an mahkemede olduğunu söyleyebilirim” dedi.

ETİKETLER

hrant dinkgizli tanıkmahkemetokatcezaevi

İlgili Haberler

Noam Chomsky Hrant Dink için Türkiye'ye geliyor

Chomsky, Boğaziçi Üniversitesi Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği derste konuşacak

Hrant Dink öldürülüşünün 6'ncı yılında anıldı

Tören için Şişli ve Taksim'den yürüyüşe geçen on binler Agos gazetesinin önüne gelecek

Hrant Dink davası 4. yargı paketiyle yeniden soruşturulacak

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Adalet Talebimiz Var İnisiyatifi ile yaptığı görüşmede, Hrant Dink davasının tekrar soruşturulması gündeme geldi

Muammer Güler'in kariyer hikâyesi: Hrant Dink davasından İçişleri Bakanlığı'na...

İçişleri Bakanlığı'na atanan Muammer Güler, Hrant Dink cinayetinin gerçekleştiği 19 Ocak 2007'de İstanbul Valisi'ydi...

Hrant Dink'in adı doğduğu sokakta yaşayacak

Malatya'da Hrant Dink'in adı doğdu sokağa verildi. İsimleri sokağa verilenler arasında Ahmet Kaya, İlyas Salman, Belkıs Akkale ve Kemal Sunal da var.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24