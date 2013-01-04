Noam Chomsky Hrant Dink için Türkiye'ye geliyor

Ünlü düşünür, dil bilimci ve aktivist, MIT Profesörü Noam Chomsky, "2013 Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı"nda konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’nin davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Chomsky, Boğaziçi Üniversitesi Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği derste konuşacak.

‘Türkiye ve Gelişen Dünya Düzeni’ başlıklı ders, 18 Ocak Cuma günü saat 15.00'te Albert Kong Hall salonunda gerçekleştirilecek.

Ders, 19 Ocak 2007'de elim bir suikastle aramızdan alınan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e ithaf edilecek.