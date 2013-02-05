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Yaşam

Hrant Dink'in adı doğduğu sokakta yaşayacak

Malatya'da Hrant Dink'in adı doğdu sokağa verildi. İsimleri sokağa verilenler arasında Ahmet Kaya, İlyas Salman, Belkıs Akkale ve Kemal Sunal da var.

05 Şubat 2013 14:38

Kentte 2 bin 400 cadde ve sokak adını yenileyen Malatya Belediyesi,
suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'in adını, doğduğu evin bulunduğu sokağa verdi.

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'daki sivil toplum örgütlerine isim konusunda teklifte bulunmaları için çağrıda bulunduklarını anımsatarak , çalışma kapsamında Malatyalı şehitlerin ve ülke siyasetine, sanatına önemli katkılarda bulunmuş çok sayıda Malatyalının isimlerinin cadde ve sokaklara verildiğini belirtti.

Çakır, şöyle konuştu:

''Sokak adlarına baktığımızda çok sayıda aynı ismin var olduğunu görüyorduk. Örneğin 'Okul 1. Sokak, Okul 2. Sokak, Okul 3. Sokak... şeklinde uzayıp gidiyordu. Bununla ilgi bir veri tabanı oluşturmak da çok güç oluyordu. Kentteki derneklere, çeşitli sivil toplum kurumlarına yazıyla isim tekliflerinde bulunmalarını istedik. İsim teklifi almaya halen devam ediyoruz. Çünkü belirlenen isimler arasında az da olsa küçük hatalar yapılmış olabilir. Gelen teklifleri bir havuzda toplayarak yeniden gözden geçireceğiz.''

Cadde ve sokaklara isim belirlenmesi sürecinde, Malatyalı tanınmış isimlerin dikkate alındığını belirten Çakır, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'in adını da doğduğu evin bulunduğu Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir sokağa vermeyi uygun gördüklerini belirtti.

Çakır, ''Bu sokak, Hrant Dink'in doğduğu evin bulunduğu sokaktır. Buraya Hrant Dink adının verilmesinin doğru olacağını düşündük. Ayrıca Malatyalı sanatçılar Ahmet Kaya, İlyas Salman, Belkıs Akkale ve Kemal Sunal'ın da isimleri sokaklara verildi'' dedi.

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