Muammer Güler'in kariyer hikâyesi: Hrant Dink davasından İçişleri Bakanlığı'na...

Kabine değişikliğinde İdris Naim Şahin yerine İçişleri Bakanlığı'na atanan Muammer Güler, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetinin gerçekleştiği tarihte sorumlu makamlarda bulunan 24 kamu görevlisinden biriydi. Dönemin İstanbul Valisi olan Güler, dava kapsamında hakim karşısına çıkarılmadığı için eleştirilmişti. Ancak Güler, hükümet tarafından önce kamu bürokrasisinde en üst düzey görev olan “müsteşarlık” görevine getirilmiş, 12 Haziran 2011 seçimlerinde de Mardin'de AKP'nin birinci sıradaki adayı olarak parlamentoya girmişti.

Dört bakanın değiştirilmesi ile sonuçlanan kabine revizyonunda, İçişleri Bakanı görevinden İdris Naim Şahin alınarak yerine Muammer Güler getirildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüdüğü 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Valiliği görevinde bulunan Güler, cinayetten 3 yıl sonra, yeni kurulan "Kamu Düzeni ve Güvenliği" müsteşarlığına ilk atanan isim oldu. Bu görevde yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra, 2001 genel seçimlerinde AKP Mardin Milletvekili oldu. En son olarak, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Dink cinayetinde hâkim karşısına çıkmadı

Güler, Dink ailesinin cinayette sorumluluğu olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu 24 kamu görevlisi listesinin başında yer alıyor. Avukatların, haklarında dava açılmasını istedikleri isimler şunlar:

Muammer Güler, Ergun Güngör, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Bülent Köksal, İbrahim Pala, İbrahim Şevki Eldivan, Volkan Altunbulak, Bahadır Özkan, Özcan Özkan, Ramazan Akyürek, Reşat Altay, Engin Dinç, Faruk Sarı, Ercan Demir, Özkan Mumcu, Muhittin Zenit, Mehmet Ayhan, Ali Öz, Metin Yıldız, Hüseyin Yılmaz, Gazi Günay, Hacı Ömer Ünalır, Önder Araz ve Hrant Dink cinayetinden haberdar olan, görevi ve konumu gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün diğer görevlileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat daire başkanlığı görevlileri.

AİHM mahkum etti, Güler korudu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hrant Dink'in korunmaması, cinayetin önlenmemesi ve cinayetten sonraki dava sürecinde özellikle devlet yetkililerinin etkin soruşturulmaması gerekçesiyle Türkiye'yi dört kez mahkum etti.

AİHM'nin kararından sonra yeni bir inceleme başlatıldı ve dokuz kişi hakkında soruşturma talep edildi. Ancak, dönemin Valisi Muammer Güler, dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in soruşturulmasına izin vermedi.