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Hrant Dink öldürülüşünün 6'ncı yılında anıldı

Tören için Şişli ve Taksim'den yürüyüşe geçen on binler Agos gazetesinin önüne gelecek

19 Ocak 2013 16:40

Gazeteci Hrant Dink, öldürülüşünün 6. yılında “Buradayız Ahparig” (Buradayız Kardeşim) adıyla düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Agos gazetesi önünde düzenlenen törende ünlü düşünür Noam Chomsky de bir konuşma yaptı.
 
Gazeteci Hrant Dink'in Şişli'de Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı Agos gazetesinin önünde öldürülmesinin üzerinden tam 6 yıl geçti.

Cinayetin işlendiği ilk günden itibaren Hrant Dink için eylemler düzenleyen “Hrant'ın Arkadaşları” bu yıl da bir dizi anma etkinliği düzenliyor.

Etkinliklerin bu yılki “Buradayız Ahparig” (Buradayız Kardeşim) oldu.

Yağmur altında toplanan çok sayıda kişi, yürüyerek Agos’un önüne geldi. Çeşitli dövizler taşıyan grup, sık sık adalet için sloganlar attı.

Hrant Dink’in öldürüldüğü saat olan 15.05’te saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Dink’in bir ses kaydı dinletildi.

Ünlü ABD’li düşünür Noam Chomsky, Agos’un penceresinden kalabalığa seslendi.

Agos gazetesinin önünde Ermenice ve Türkçe şarkılar da çalındı.

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