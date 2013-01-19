T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink öldürülmesinin 6'ncı yılında anılıyor

Hrant Dink’in suikasta kurban gitmesinin altıncı yılında adalet talepleri karşılanmadı

19 Ocak 2013 10:24

Hrant Dink, cinayete kurban gidişinin altıncı yıldönümünde anılıyor.

Hrant Dink’in suikasta kurban gitmesinin altıncı yılında adalet talepleri karşılanmadı.

Hrant’ın arkadaşları, “Buradayız Ahparig” sloganıyla bugün altıncı kez Agos gazetesinin önünde toplanıyor.

Altı yıldır devam eden yargılamada tetikçi ve yakın çevresi hüküm giyerken cinayetin planlayıcılarına ulaşılması için adım atılmadı.

Altı yıldan geriye, Dink davası avukatlarının mahkemeye ısrarla sorduğu ancak yanıtsız bırakılan sorular kaldı.

Hrant'ın arkadaşları 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da saat 13.30'da Şişli'den Agos gazetesinin önüne yürüyecek.

Agos gazetesi önünde saat 15.00'te tören düzenlenecek.

Hrant Dink'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesi, vatandaşlara "Sokakta aniden Hrant Dink'i görseydiniz ona ne söylerdiniz?" diye sordu. 

ETİKETLER

hrant dinkagoscinayettörenanma

İlgili Haberler

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: Artık utanmak istemiyoruz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Hrant Dink'in ölüm yıldönümüyle ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında, "6 yıl öncesine, davanın başına geri döndük. Hükümetin ve yargının ahlak, adalet ve vicdan nasipsizliği yüzünden tekrar ut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24