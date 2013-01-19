Hrant Dink öldürülmesinin 6'ncı yılında anılıyor

Hrant Dink, cinayete kurban gidişinin altıncı yıldönümünde anılıyor.

Hrant Dink’in suikasta kurban gitmesinin altıncı yılında adalet talepleri karşılanmadı.

Hrant’ın arkadaşları, “Buradayız Ahparig” sloganıyla bugün altıncı kez Agos gazetesinin önünde toplanıyor.

Altı yıldır devam eden yargılamada tetikçi ve yakın çevresi hüküm giyerken cinayetin planlayıcılarına ulaşılması için adım atılmadı.

Altı yıldan geriye, Dink davası avukatlarının mahkemeye ısrarla sorduğu ancak yanıtsız bırakılan sorular kaldı.

Hrant'ın arkadaşları 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da saat 13.30'da Şişli'den Agos gazetesinin önüne yürüyecek.

Agos gazetesi önünde saat 15.00'te tören düzenlenecek.

Hrant Dink'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesi, vatandaşlara "Sokakta aniden Hrant Dink'i görseydiniz ona ne söylerdiniz?" diye sordu.