Hrant Dink davası 4. yargı paketiyle yeniden soruşturulacak

Hrant Dink davasına ilişkin olarak Adalet Talebimiz Var İnisiyatifi ile görüşen Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dink cinayetinin dördüncü yargı paketiyle tekrar soruşturulacağı sinyalini verdi.

Adalet Talebimiz Var İnisiyatifi adına Hilal Kaplan, Fatma Bostan Ünsal ve Üstün Bol, Dink’in öldürülmesinin altıncı yıldönümünde Bakan Sadullah Ergin ile görüştü. Söz konusu görüşmelerin ayrıntılarını anlatan grup sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bakan Ergin, ‘Devletten yana taraf olan birçok aktör gördük ne yazık ki. Hrant Dink davasında ortaya çıkan bilgiler ve belgeler kolektif bir yapıyı işaret ediyor. Yargı vesayeti devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturulmasına izin verdiği bir bürokratın yargı tarafından yargılanmasına engel konuldu’ dedi. Bakan Ergin daha çok Cumhuriyet tarihi boyunca süregelen bir yargı eleştirisi yaptı. Erkler ayrılığı konusunda problem olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.



Deliller karartıldı



Dicle Baştürk'ün Taraf'taki haberine göre, Bakan Ergin’in AİHM’in eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm ettiğini hatırlattığını aktaran Gergerlioğlu, “Devlet bu tür durumlarda tazminat ödeyerek kurtulurlardı ama dördüncü yargı paketiyle böyle olmayacak artık. Bu tasarı bu tür davaları etkileyecek. Bu davalar tekrar başlayacak. Bakan’ın vurguları, Yargıtay mahkemenin kararını onasa dahi, bu yeni paketle bu davanın tekrar başlayacağı yönünde. Yeniden bir davanın başlayacağı ortada” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda Dink cinayetinde kamu görevlilerin rolüne ilişkin iki yıldır devam eden soruşturmaya ilişkin Bakan Ergin’in endişelerini olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Altı yıl önce işlenen cinayetin delillerine nasıl ulaşılabileceği konusunda endişeleri var. Bilindiği gibi delillerin çoğu karartıldı. Bu soruşturmanın da aydınlatılmasının temennileri olduğunu söyledi” diye konuştu.



Şikâyet etmesin düzeltsin



Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in sözlerini değerlendiren Dink ailesinin avukatlarından Cem Hallavut, “Kendi açısından bazı gerçeklere işaret ediyor olabilir. Yargıdan kendisi sorumlusu. Yargı vesayetini değiştirmek onun görevi. Bir Adalet Bakanı bunun arkasına sığınamaz. Bunu yapamıyorsa istifa etsin, o makama bunu yapacak biri gelsin” dedi. Avukat Ergin Cinmen ise, “Bu bir zihniyet yakınması ise olabilir. Adalet Bakanı’nın bu sorunun altını çizmesi önemli. Ama bunların somutlaşması lazım. Açık ve karşılıklı görüş alışverişi yapılacak toplantılarda bunların tek tek açıklanması ve tartışılması lazım” diye konuştu. Avukat Erdal Doğan da şunları söyledi:

“Kendisi hem HSYK üyesi olarak hem de bakanlığı temsilen başsavcıları kendi bünyesinde aktif etkilediği, adalet bakanlığı müfettişlerinin savcılıklardaki rolü ve hükümet olarak mecliste büyük rol aldıkları düşünüldüğünde Adalet Bakanı’nın yargıdan yakınacak en son kişi olması lazım. Bakanlığı görevi bunları aşmak olmalı. Hrant Dink davasında hem mahkemenin hem de savcıların tutumunda bakanlık olarak sorumsuz olduğunu söyleyemez.”



400 mahkûma tahliye umudu



Görüşmede Ergin’in İmralı sürecine de değindiğini ifade eden Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “İmralı sürecinin başarıya ulaşması, derin devlet yapılarına karşı da bir başarı olacağını söyledi. Derin devletle ilgili davaların artık hasıraltı edilemeyeceğini, bu konuda bir basamak atlayacağını, bir sıçrama yaşanacağını ifade etti. Ayrıca, ağır hasta mahkumların tahliyesine yönelik çarşamba günü yasa tasarısının meclise geleceğini belirtti. Dört yüze yakın ağır hasta mahkumun tahliyesi gündemde.”