'Hobbit' serisinin son filmi 17 Aralık'ta vizyonda

Oscar ödüllü sinemacı Peter Jackson'ın, usta İngiliz yazar John Ronald Reuel Tolkien'ın "The Hobbit" adlı romanından uyarlanadığı üçlemenin son filmi "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" 17 Aralık'ta izleyici ile buluşuyor.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, sinemaseverlerin merakla beklediği film, Türkçe altyazılı ve Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.

Ian McKellen'ın Gri Gandalf, Martin Freeman'ın Bilbo Baggins, Richard Armitage'ın ise Thorin Meşekalkan rollerini üstlendiği filmin senaryosunu Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson ve Guillermo del Toro üstlendi.

Üçleme sona eriyor

Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü'nün maceralarının destansı bir sona ulaşacağı final filminin konusu kısaca şöyle:

"Erebor Cüceleri yurtlarının büyük zenginliğine yeniden kavuşmuştur; ancak şimdi dehşet verici Ejderha Smaug’u Göl Kasabası’nın savunmasız erkekleri, kadınları ve çocuklarının üzerine serbest bırakmış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar."

Saniyede 48 kare ve 3 boyutlu olarak çekilen film, seçili sinemalarda Yüksek Kare Hızı 3B (HFR 3D) olarak, diğerlerinde ise 2 ve 3 boyutlu ya da IMAX® formatında gösterilecek.

"Hobbit: Beklenmedik Yolculuk" ve "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları"nın ardından çekilen final filmi, Miramar-Wellington'daki tesisler ile Yeni Zelanda'nın çeşitli gerçek mekanlarında yapıldı.