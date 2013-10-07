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Kültür-Sanat

'Hobbit'in bütçesi Yüzüklerin Efendisi'ni ikiye katladı

Aralık ayında ikinci bölümüyle vizyona girecek 'Hobbit' serisine harcanan para açıklandı

07 Ekim 2013 12:19

'Hobbit' üçlemesinin yapım bütçesi açıklandı. Açıklanan rakam 'Yüzüklerin Efendisi' serisini ikiye katladı.
 
Dev yapımın 561 milyon dolara mal olduğu belirlendi. Diğer iki film tamamlandığında yapım sonrası masraflarıyla rakamın daha da artması bekleniyor.

'Hobbit', 2012’de vizyona giren ilk filmiyle dünya çapında 1 milyar dolar hasılat yaparak yapımcıların yüzünü güldürmüştü. Gişe başarısıyla yapım masraflarını fazlasıyla karşılayan film, en yüksek maliyetli yapımlar arasına girmeyi de başardı.

Serinin yönetmeni Peter Jackson 'Hobbit’in maliyetiyle bir önceki filmi 'Yüzüklerin Efendisi’nin bütçesini ikiye katladı. 'The Hobbit: The Desolation of Smaug' 13 Aralık’ta vizyona girecek.

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