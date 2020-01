'Hobbit: The Desolation of Smaug'un afişi ortaya çıktı

Bilbo Baggins'in Yüzük'ü buluşunu ve Yüzüklerin Efendisi'nden önceki çağı anlatan Hobbit serisinin ikinci filmi 'The Hobbit: The Desolation of Smaug'un afişi yayınlandı.

Tolkien hayranlarının heyecanla beklediği, yönetmen Peter Jackson'ın üçleme olarak çekmekte olduğu, The Hobbit serisinin ikinci filmi 'The Desolation of Smaug' için ilk afiş yayınlandı.

Peter Jackson'ın Facebook hesabından paylaştığı afiş sosyal medyada hızla yayıldı. Afişle heyecanlanan Tolkien hayranları Salı günü yayınlacak ilk fragmanı bekliyorlar.

The Hobbit: The Desolation of Smaug, 13 Aralık 2013'te vizyona girecek.