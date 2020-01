Yeni 'Hobbit'ten ikinci afiş

The Hobbit serisinin yeni filmi ‘The Hobbit: The Desolation of Smaug’dan ikinci afiş ve filmden bir kare yayınlandı.

Yönetmen Peter Jackson tarafından sinemaya üç bölüm olarak uyarlanan ‘The Hobbit’’in ikinci bölümü ‘The Desolation of Smaug’un ikinci afişi yayınlandı. Afişte baş karakter Bilbo’nun, Smaug adlı ejderhanın gözünde yansıması görülüyor.

Serinin sıkı takipçileri 'Smaug’u seslendiren Benedict Cumberbatch’in de yer alacağı fragmanı dört gözle bekliyor.

Filmden, cücelerin nehirde sürüklendiği bir başka kare daha yayınlandı.

‘The Hobbit: : The Desolation of Smaug’ 13 Aralık 2013’te vizyona girecek.