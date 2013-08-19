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Kültür-Sanat

Yeni 'Hobbit'ten ikinci afiş

Afişte baş karakter Bilbo’nun, Smaug adlı ejderhanın gözünde yansıması görülüyor

19 Ağustos 2013 13:24

The Hobbit serisinin yeni filmi ‘The Hobbit: The Desolation of Smaug’dan ikinci afiş ve filmden bir kare yayınlandı.

Yönetmen Peter Jackson tarafından sinemaya üç bölüm olarak uyarlanan ‘The Hobbit’’in ikinci bölümü ‘The Desolation of Smaug’un ikinci afişi yayınlandı. Afişte baş karakter Bilbo’nun, Smaug adlı ejderhanın gözünde yansıması görülüyor.

Serinin sıkı takipçileri 'Smaug’u seslendiren Benedict Cumberbatch’in de yer alacağı fragmanı dört gözle bekliyor.

Filmden, cücelerin nehirde sürüklendiği bir başka kare daha yayınlandı.

‘The Hobbit: : The Desolation of Smaug’ 13 Aralık 2013’te vizyona girecek.

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