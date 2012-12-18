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Kültür-Sanat

Hobbit ilk haftasında 85 milyon dolar hasılatla rekor kırdı

'Hobbit: Beklenmedik Yolculuk' vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD'de hasılat rekoru kırdı

18 Aralık 2012 10:20

J.R.R Tolkien'in romanından uyarlanan 'Hobbit: Beklenmedik Yolculuk' filmi ABD'de vizyona girdiği ilk hafta sonunda 84,8 milyon dolar hasılat getirerek bu alandaki rekoru kırdı.

Hobbit bu rekorla ilk hafta sonunda 77,2 milyon dolar hasılat yapan Francis Lawrence'ın yönettiği 'Ben bir efsaneyim' adlı filmi ve 77 milyon dolar hasılat yapan James Cameron’ın Avatar’ını açık ara geride bıraktı.

Üç filmlik serinin ilk filmi olan ‘Hobbit - Beklenmedik Yolculuk’, Amerikan film stüdyosu New Line Cinema uzmanlarının verdiği bilgiye göre yönetmeni Peter Jackson'un en yüksel hasılatların kaydedildiği Aralık ayının rekorunu kırmasını sağladı.

New Line Cinema'dan yapılan açıklamaya göre film, ABD'nin dışında gösterime girdiği diğer ülkelerde ise 138,2 milyon dolar hasılat yaptı. Almanya'da Hobbit'in vizyona girdiği perşembe gününden pazar gününe kadar 1 milyon kişi filmi izlemek için sinemalara akın etti.

Yine J.R.R Tolkien'in romanlarından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk iki filmiyse ilk hafta sonunda 2,6 milyonun üzerinde seyirciye ulaşmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)

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