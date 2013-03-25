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Politika

'Her PKK'lı Türkiye vatandaşı değil, herkes kendi ülkesine dönsün'

Dizai: PKK'lıların tamamı Türkiye vatandaşı değil. İçinde İranlı, Suriyeli ve Iraklı olan Kürtler var. Herkes kendi ülkesine dönmeli

25 Mart 2013 20:16

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Neçirvan Barzani Ankara ziyareti için Türkiye'ye geldi. Ziyaret öncesinde konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizai, çözüm sürecini değerlendirdi ve "PKK'lıların tamamı Türkiye vatandaşı değil. İçinde İranlı, Suriyeli ve Iraklı olan Kürtler var. Herkes kendi ülkesine dönmeli" ded. 

Gözlemcilerin, PKK ile 30 yıldır devam eden çatışmaların, 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 450 milyar dolar düzeyinde maddi kayba yol açtığına ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Sefin Dizai, çatışmanın son bulmasına yönelik adımları hükümet olarak desteklediklerini söyledi.

''Başbakan Erdoğan'ın başlattığı açılım sürecini destekliyoruz'' diyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizai, ''Politikamızı yıllardır açık bir şekilde dile getiriyoruz. Diyalogla, demokratik kanallarla sorunun çözülmesini istiyor ve destekliyoruz. Bu konuda elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

MİT'in PKK ile Erbil'de görüşüp görüşmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Dizai, ''Önemli olan görüşmenin nerede olacağı değil, neticedir. Barışın, kardeşliğin gelmesidir'' dedi.

 

'Türkiye ile diyalog'

 

Çözüm süreci konusunda Türkiye ile iyi bir diyalog içinde olduklarını dile getiren Dizai, ilgili taraflarla görüş alışverişinde bulunduklarını, görüş ve önerilerini paylaştıklarını belirtti.

Çözüm süreci kapsamında silah bırakıp sivil hayata dönmeleri gündemde olan PKK'lıların Kürt yönetimi altındaki şehirlerde barınacağı yönündeki görüşleri de değerlendiren Dizai, bu konunun henüz gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

 

'Herkes ülkesine dönsün'

 

PKK'lıların tamamının Türk vatandaşı olmadığını ifade eden Dizai, ''Silahlı olan PKK'lıların tamamı Türkiye vatandaşı değil. İçinde İranlı, Suriyeli ve Iraklı olan Kürtler var. Problem öyle bir şekilde çözülmeli ki Suriyeli olan Suriye'ye, Iraklı olan Irak'a, Türkiyeli olan da Türkiye'ye, herkes kendi ülkesine, kendi şehrine geri dönebilsin. Öyle tahmin ediyorum ki büyük bir çoğunluğu kendi ülkelerine dönebilecek" şeklinde konuştu.

 

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