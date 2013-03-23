PKK resmen ateşkes ilan etti, sınır dışına çekilme şartını açıkladı

PKK’nın Kandil’deki bir numaralı ismi Murat Karayılan, "21 Mart’tan bu yana ve bundan sonra biz hareket olarak, KCK, PKK ve HPG olarak resmi ve açık bir şekilde ateşkes ilan ediyoruz" dedi. Karayılan, Türkiye’deki PKK’nın geri çekilmesi konusunda da, “Eğer Türk devleti, hükümet ve parlamento sorumluluğunu yerine getirir ve geri çekilmeye ilişkin gerekli kararları alırsa, gerekli komisyon ve kurumları oluşturursa, geri çekilmenin zeminini eğer oluşturursa biz onu da yerine getireceğiz. Şimdi bu zeminin oluşturulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Murat Karayılan, Almanya'nın Bonn kentindeki Nevruz kutlamasına gönderdiği görüntülü bir mesajla Abdullah Öcalan'ın çağrısına yanıt verdi.

Karayılan, 21 Mart günü Diyarbakır'da 1 milyona yakın kişinin katıldığı Nevruz kutlamasında PKK’lıların sınır dışına çıkması için tarihi bir barış çağrısında bulunan Abdullah Öcalan'a yanıt vererek, “Önder Apo’nun verdiği karar aynı zamanda hepimizin de kararıdır” dedi.

Karayılan, şu açıklamalarda bulundu:

“2013 Newroz’unda bu bir haftadır, Kürdistan halkı karabalık kitleler halinde büyük bir coşku ve umutla Newroz kutluyor. Özellikle 21 Mart’ta, bu şekildeki kitlesel katılım aynı zamanda Başkan Apo’ya ve Başkan Apo’nun çağrısına sahip çıkmaktır.

Kürdistan’da, Türkiye’de ve Ortadoğu’da yeni bir dönem başladı. 2013 Newroz’u yeni bir gün, yeni bir başlangıç oldu. Halkların birlikteliğinin, özgür yaşamını kurmanın süreci, demokratik özgürlük süreci. Bundan dolayı biz Önder Apo’nun bu perspektifini, yeni süreci özgürlük ve demokrasinin yükseltilmesinin yeni adımı olarak görüyoruz. Herkesin de böyle görmesi gerekiyor.”

‘Öcalan’ın kararı bizim kararımızdır’

“Başkan Apo’nun gönderdiği mesaj çok önemli ve tarihidir. Amed’de Newroz günü yeni bir sayfa açıldı, tarih yazıldı. Açıklanan mesaj çok zengin, derin, anlamlı ve değerlidir. Sadece kuzey Kürdistan için değil, tüm Kürdistan için değerlidir. Tüm Türkiye ve tüm bölge içinde önemli bir değeri var. Çünkü kendisiyle yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açıyor.

Şimdi herkes, soruyor. Önder Apo’nun çağrısına karşı PKK’nın ve HPG’nin tutumu ne olacak diye soruyor. Şimdi ben tüm hareketimiz adına hareketimizin tutumunu, hepinizin şahitliğinde ve hepinizin önünde açıklıyorum. Önder Apo’nun verdiği karar aynı zamanda hepimizin de kararıdır. Biz bu kararı kabul ediyor ve katılıyoruz. İçeriğini ve çerçevesini tarihsel, doğru ve çok önemli görüyoruz. Yeni bir sürecin, tarihi bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.”

‘Ateşkes ilan ediyoruz’

“Bundan dolayı mesajın açıklandığı gün 21 Mart’tan bu yana ve bundan sonra biz hareket olarak, KCK, PKK ve HPG olarak resmi ve açık bir şekilde ateşkes ilan ediyoruz. Özgür Kürdistan gerillaları hiçbir askeri eylem yapmayacaklardır. Türkiye sınırlarında olan askeri faaliyetleri, ateşkes çerçevesinde planlanacaktır. Ama eğer güçlerimize saldırı olursa, elbette güçlerimiz bu saldırılar karşısında kendilerini koruyacaklardır. Bir kere daha saldırılara karşı misilleme hakkımız olacaktır. Ama eğer, güçlerimize karşı saldırılar olursa, o zaman gerilla güçlerimiz kendilerini koruyacaklardır. Bu dünyevi bir haktır, meşru bir haktır. Uluslararası yasalarda da bu var. Yok eğer kimse güçlerimize saldırmazsa güçlerimizde hiçbir askeri eylem yapmayacaktır. Şimdilik kesinleşen kararımız budur.”

‘Geri çekilme zemini oluşturulursa onu da yerine getiririz’

“Geri çekilmeye ilişkin olarak da; eğer Türk devleti, hükümet ve parlamento sorumluluğunu yerine getirir ve geri çekilmeye ilişkin gerekli kararları alırsa, gerekli komisyon ve kurumları oluşturursa, geri çekilmenin zeminini eğer oluşturursa biz onu da yerine getireceğiz. Şimdi bu zeminin oluşturulmasını bekliyoruz. Bu konularda bizim söyleyeceklerimiz kısaca budur.”