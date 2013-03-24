PKK sınır dışına nasıl çekilecek?

Nevruz kutlamaları sırasında Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı 'silah bırakın ve çekilin' çağrısı sonrası gözler yeniden bölgeye çevrildi.

Türkiye sınırları içindeki PKK'lıların mevsim koşullarının elvermesi durumunda önümüzdeki aydan itibaren silah bırakarak sınırdışına çıkması bekleniyor. Bununla ilgili hazırlanmakta olan yol haritasının 18 Nisan'a kadar tamamlanacağı, örgüt üyelerinin de bu tarihten sonra dağdan inip ülke dışına çıkma sürecine gireceği öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, alınan bilgilere göre, PKK'lıların geri çekilmesi Haftanin ve Hakurk bölgesinde oluşturulacak iki güvenli koridor üzerinden sağlanacak. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için teyakkuza geçen Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT) Kandil'deki örgüt liderleriyle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinden iletişim halinde olacak. Çekilme sürecinde MİT'in Kuzey Irak'ta 6 gözlem ofisi kuracağı öğrenilirken, güvenli koridorlardaki faaliyetleri tespit için Barzani güçlerinin ise 12 gözlem birimi oluşturacağı belirtildi.

PKK'lıların dağdan inme ve sınırdışına çıkma sürecini koordine edecek olan Barzani güçleri, muhtemel bir provokasyona karşı da bölgede önlemler alacak. 18 Nisan'dan sonra başlayacak sürecin yaklaşık 6 ayda tamamlanması bekleniyor.

Daha önce çekilmenin teknik bir konu olduğuna dikkat çeken Kandil yönetimi, önümüzdeki 9 gün içinde çekilme stratejisini belirleyecek. PKK yöneticilerinin bu süreçte örgüt içindeki radikal isimleri 'güvenli koridorlardan uzak tutacağı' öğrenildi.



Dersim grubu doğudan gidecek



Geri çekilme sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, Türkiye'den Kuzey Irak sınır hattından Hakurk ve Haftanin bölgesine iki güvenli koridor oluşturulacak.

Hakkari, Van, Ağrı ve Erzurum bölgesindeki PKK'lılar Hakurk'tan, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak kırsalındakiler ise Haftanin koridorundan Türkiye dışına çıkacak. 1999 yılında Öcalan'ın çekilme çağrısına PKK içinde uymayan tek grup olan Tunceli-Dersim grubu ise Haftanin'den değil, Hakurk'tan sınırdışına çekilecek. Haftanin kampında toplanacak PKK'lılar ise daha sonra küçük gruplar halinde Zap üzerinden Hakurk'a ardından da Lolan bölgesi üzerinden Kandil'e ulaştırılacaklar.

Güvenlik güçlerinin, muhtemel sabotaj girişimlerine karşı bölgedeki aşiretleri dikkatli olmaları yönünde uyardığı öğrenildi. Öcalan'ın 1999'daki 'ateşkes' çağrısı PKK'lılar dağdan inme hazırlığı yaparken askeri operasyonların sürmesi ve JİTEM kılıfıyla gözaltı ile infazların devam etmesi nedeniyle sekteye uğramıştı. Başbakan Erdoğan yeni süreçte bu olayların yaşanmayacağı güvencesini vermişti.

Dağdan inişin ana hatları belli oldu

*Yol haritası 18 Nisan'a kadar hazır olacak ve PKK'lıların geri çekilmesi bu tarihten sonra başlayacak

*Haftanin ve Hakurk üzerinden Kandil'e gidecek örgüt üyeleri için gözlem timleri oluşturulacak

*Sürecin sorunsuz ilerlemesi için MİT, Kuzey Irak'ta 6 gözlem ofisi kuracak

*Kandil'deki örgüt liderleriyle MİT arasındaki koordinasyonu Barzani güçleri sağlayacak

*Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, dağdan inişleri 12 noktadan takip edecek

*1999 yılındaki sıkıntıların yaşanmaması için önlemler alınacak



Kandil ateşkes ilan etti



Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK ateşkes ilan etti. Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Nevruz programında, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın mesajı okundu. Mesajda, 'Hepinizin şahitliğinde açıklıyorum. Öcalan'ın verdiği karar, aynı zamanda hepimizin de kararıdır. Bundan dolayı mesajın açıklandığı gün 23 Mart'tan bu yana ve bundan sonra biz hareket olarak, KCK, PKK ve HPG olarak resmi ve açık bir şekilde ateşkes ilan ediyoruz. Ama, saldırılar olursa, o zaman güçlerimiz kendilerini koruyacaklardır' denildi. Geri çekilme için de yasal olarak gerekli karar ve izleme kurullarının oluşturulması, yine mevsim koşullarının uygun hale gelmesinin gerektiğini kaydeden Karayılan, 'Bu konuda hükümetin ve TBMM'nin üzerine düşeni bir an önce yapması durumunda Öcalan'ın yaptığı çağrının bu konuda da yerine getirilmesi tümüyle imkan dahiline girecektir' dedi.