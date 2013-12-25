'Henüz Çinle füze anlaşmasını imzalamadık, yeni tekliflere açığız'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin, yeni teklife her zaman açık olduklarını belirtti.

Yılmaz, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelen soru üzerine, Çin ile anlaşıldığı iddiaları nedeniyle ABD ve NATO'nun tepkisini çeken uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesine değinen Yılmaz, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını dile getirdi.

Yılmaz, "Ancak, bu birincinin yanında olan ikinci ve üçüncüden de yeni teklifler henüz somut olarak daha gelmedi. Ancak bize gelen bilgiler onların böyle bir hazırlık yaptığı şeklindedir. O tekliflerde gelirse bizim ilerleyeceğimiz yolda, önümüzü aydınlatır" diye konuştu.

Sürenin yıl sonunda bitip bitmeyeceğinin sorulması üzerine de Yılmaz, "Hayır. Daha öncedendi. Dolayısıyla ek bir süre uzatımı istedik, o tekliflerin geçerliliği için. Ama bu arada geçerlilikle birlikte, 'ilave teklifte vermek istiyoruz' diye bir çalışma yaptıklarını öğrendik. Verirlerse bizim yolumuzu aydınlatırlar" yanıtını verdi.

Tekliflerle ilgili sürenin ne zaman dolacağının sorulmasına karşılık Yılmaz, "Yeni teklife her zaman açığız. Bir diğer ülkeyle sözleşme imzalanmadığı sürece, yeni teklifler her zaman gelebilir, yolumuzu aydınlatır" dedi.