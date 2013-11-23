ABD: Çin füzesi bize uymaz

ABD Hava Kuvvetleri’nden üst düzey bir yetkili, Tükriye’nin Çin’den füze sistemi alımı durumunda, bu silahların NATO ve ABD sistemleriyle uyumlu çalışmasının mümkün olamayacağını açıkladı.

Türkiye'nin açtığı füze ve hava savunma sistemini Çin'in kazanmasıyla ilgili Reuters’e konuşan ABD Hava Kuvvetleri’nin uluslararası ilişkiler bölümü Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, “Türkiye bağımsız bir ülke. İstediği şeyi satın alma hakkı var. Şayet, karşılıklı olarak işleyemeyen bir sistemi kullanmayı tercih ederlerse, bu onların kararı olur. Zaten böyle bir seçimde bulundular. Görevimiz sadece ABD ile karşılıklı çalışabilen en iyi sistemler hakkında onları bilgilendirmek” dedi.

Dünya çapındaki askeri yetkililerin, ABD ve ortağı ülkelerle daha fazla işbirliği için çabaladıklarını söyleyen Grant, “Ortaklarımız en becerikli teknolojiye sahip olduğumuzu ve önümüzdeki 20 yıldan fazla bir süre boyunca da işbirliği, eğitim ve güncelleme konularında onlara yardımcı olacağımızı biliyorlar. Biz güvenilir bir ortağız” ifadesini kullandı.