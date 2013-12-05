'ASELSAN Çin füzesi nedeniyle ABD'den ambargo yedi'

Türkiye’nin uzun menzilli füze sisteminde Çin firmasını seçmesine başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinden tepki gelirken, ASELSAN’ın da Ankara’nın bu seçimi nedeniyle yatırım bankası Merill Lynch’ten ambargo yediği öne sürüldü.

Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam’a göre, Çin firmasının ABD tarafından kara para ve terörle mücadele kapsamındaki “kara liste” içinde olduğunu hatırlatan Merill Lynch, böyle bir firmanın seçimi nedeniyle aracılık edilemeyeceğini işaret etti

Erdal Sağlam’ın Hürriyet gazetesinde Merill Lynch’ten ASELSAN’a füze başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

İkincil halka arzına aracılık etmesi için teklif götürdüğü Merrill Lynch’ten ASELSAN’a şok bir yanıt geldi.

Teklifi bir mektupla reddeden kuruluş, gerekçe olarak Türkiye’nin kara listedeki bir Çin firmasını uzun menzilli füze sistemi için seçmesini gösterdi. Merrill Lynch, “Bu firma ile ortak iş olasılığınız var, biz yokuz” dedi.

Türkiye’nin uzun menzilli füze sisteminde Çin firmasını seçmesine Batı’dan gelen tepkiler giderek büyüyor. Bu tepki mali kesimi de somut olarak etkilemeye başladı. Son olarak ASELSAN’ın ikincil halka arzı için aracılık yapmasını istediği uluslararası danışmanlık firması Merrill Lynch, Çin firmasının seçimini gerekçe göstererek, böyle bir halka arza aracılık yapamayacağı açıkladı. Merrill Lynch aracılık teklifini neden kabul etmediğini özetleyen bir mektubu da ASELSAN’a iletti.

Merrill Lynch yetkilileri sorularımız üzerine teklifin Çin firması nedeniyle kabul edilmediğini teyit etti ancak şirkete gönderilen mektubun içeriği konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Edindiğimiz bilgilere göre, ABD kökenli dünyanın en büyük aracı kurumlarından biri olan Merrill Lynch, Türkiye’nin seçtiği Çin firmasının ABD tarafından kara para ve terörle mücadele kapsamındaki “kara liste” içinde olduğunu hatırlatarak, böyle bir firmanın seçimi nedeniyle aracılık edilemeyeceğini işaret etti. Mektupta, ASELSAN’ın bu proje kapsamında yer alacak kuruluşlardan biri olması, dolayısıyla kara listedeki bir firma ile ortaklaşa iş yapacak olmasının da ‘red gerekçeleri’ arasında sayıldığı tahmin ediliyor.

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