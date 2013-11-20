'Çin'den aldığımız füzeleri NATO sistemine entegre edeceğiz'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çin'den alınması planlanan füzelerle ilgili NATO kanadından bir tepki gelmediğini belirterek, "İsteriz ki alınan bu sistem NATO sistemine de entegre edilebilsin. Biz alacağız ve kendi milli yeteneklerimizi kullanarak NATO'nun sistemine entegre edeceğiz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir kaygı yok. Görüşmelere Çin ile başlanıldı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatcılar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan Gazelle Otel'de düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayi Vizyon Buluşması" toplantısına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Latif Aral Aliş katıldı.

Altay tankı seri üretime geçiyor

Önümüzdeki yıldan itibaren Altay tankının seri üretime geçeceğini belirten Murad Bayar, "Önümüzdeki yıldan itibaren Altay tankımızın seri üretim planlarına başlıyoruz. Denizde de Milgem savaş gemimiz artık seri üretime hazır bir savaş gemisi haline geldi. Geçtiğimiz ay Tuz Gölü'nde de alçak irtifa hava savunma füze sisteminin denemesini yaptık. Bunlar Türkiye'nin geçtiğimiz 10 yıllık yatırımının sonuçlarıdır. Ciddi bir tasarım, mühendislik ve teknoloji yatırımı yapıldı. Hükümetimizin bu alanda bizlere gösterdiği istikamette çok önemli ilerleme sağladık. Atak taarruz helikopterinin de seri üretimi başladı. Önümüzdeki sene Türk Silahlı Kuvvetleri taarruz helikopterini kullanmaya başlamasını hedefliyoruz. Burada artık son aşamalardayız. Kabul testlerimizin son aşamaları devam ediyor. Bundan sonrasında da helikopterimiz artık olgun bir aşamada. Testlerini tamamladı. Önümüzdeki seneden itibaren de envantere alınan ciddi bir askeri platformumuz olacak. Proje kapsamında önümüzdeki 7-8 yıl boyunca toplam 59 helikopterin Türk Silahlı Kuvvetleri için üretimi devam edecek" diye konuştu.

Piyade tüfeklerinin değişmesinin maliyeti 1 milyar dolar

Yüzde 100 yerli üretim olacak piyade tüfeğinin 2014 yılı ortalarından itibaren kullanılmaya başlanılacağını açıklayan Bayar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde yaşanan bütün bu gelişmelerin yanında mili piyade tüfeğinin seri üretimine 2014 yılında başlayacağız. Milli piyade tüfeğimizin bütün tasarım testlerini tamamladık. Pilot üretimleri başladı. Önümüzdeki sene de seri üretimine başlayacağız. Milli piyade tüfeğini 2014 yılının ortalarında kullanmaya başlayacağız. Tüfeğimizin üretim planlamasını 10 yıla yaydık. Buna bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinin yenilenmesi diye bakarsak böyle olması gerekiyor. Deneme tüfekleri aslında silahlı kuvvelere verildi. İlk parti üreteceklerimiz de verilecek. Mevcut envanterdeki tüfek sayısı 500 ila 600 bin seviyelerinde. Hepsini yenilememiz gerekmeyebilir. Ama bunun önemli bir kısmı yenilenecek ve bu da bir plan dahilinde yapılacak. 10 yıla yaydığımızda da bunun maliyeti 1 milyar dolar civarında olacak."

Yıllık ihracat 1,5 milyar dolar

Türkiye'nin savunma sanayi yıllık ihracatının 1 milyar doları aştığını belirten Bakan Yılmaz ise, "Yıllık ihracatımız 1 milyar doları aştı 1.5 milyar dolar civarında. Cirosu yaklaşık 4 milyar dolar civarında. 2023 yılında Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracatımız olacak. Bunun 25 milyar dolarını biz savunma ve havacılık sektörüne ayırıyoruz. Biz bunu yakalar mıyız? yakalarız diye düşünüyorum. Hem kamu çalışacak, hem özel sektör çalışacak. İşbirliği yaparsak biz bunu sağlarız. Savunma sanayinin şöyle bir zorluğu var. Siyasi olarak destek görmediğiniz zaman bunu bir ülkeye satamıyorsunuz. Tek başına teknik yönden yeterli olması da yetmiyor. Bir de lider ülke olma pozisyonunuz olması lazım. Türkiye bu lider ülke pozisyonuyla Ortadoğu'da, Afrika'da, Türki cumhuriyetlerde ve Balkanlar'da inşallah kendi özgün ve yüksek teknoloji ürünleriyle bu savunma sanayi ürünlerini pazarlayabilecek durumdadır. Eğer sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yaparsanız bunların ihtiyacını karşıladıktan sonra durursunuz. Ancak bunun sürdürebilir olması için ihracat odaklı olması lazım" diye konuştu.

Atak helikopteri test aşamasında

Atak helikopterinin teslim aşamasında olduğunu açıklayan Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2014 yılında Atak helikopteri teslim aşamasında. Anka seri üretime geçti, kararı alındı. Şu anda bir tanesi Batman'da silahlı kuvvetlerimize hizmet eder halde. Milli piyade tüfeğimizde 2014 yılında Mehmetçiğimize teslim edilecek durumda. İlk etapta silahlı kuvvetlerimiz için 35 bin sayısı belirlendi. Önümüzdeki yıl özel sektörün de üretmiş olduğu Anka ile eşdeğer insansız hava araçları da olunca bu ürün yelpazemizi de genişleteceğiz. 2015 yılından sonrada Hürkuş eğitim uçağı olacak ve onu silahlı hale getiriyoruz. Anka'yı hem istihbarat, hem gözetim amaçlı olarak kullanacağız aynı zamanda silahlı olarak kullanmak için de arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar. 2017 yılında Türkiye savunma sanayi alanında savaş uçağı hariç onun üzerinde de çalışıyoruz iyi bir noktaya geleceğiz."

'NATO'dan tepki yok'

Çin ile füze görüşmelerinin başladığını söyleyen Bakan Yılmaz, "Amerika'da NATO toplantısına katıldım hiçbir şekilde bana doğrudan bir şey gelmedi. Ama NATO Genel Sekreteri şöyle diyor; 'Bu karar her ülkenin kendi egemenlik hakkına dayanarak, kendi ulusal gereklerini düşünerek vermiş olduğu bir karardır. Buna saygı duyarız' İsteriz ki alınan bu sistem NATO sistemine de entegre edilebilsin. Biz alacağız ve kendi milli yeteneklerimizi kullanarak NATO'nun sistemine entegre edeceğiz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir kaygı yok. Görüşmelere Çin ile başlanıldı" dedi.

'Hiç kimse vazgeçilmez değildir'

Bakan Yılmaz, Balyoz davasının Milli Gemi projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin soruyu ise, "Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bu Türkiye çok büyüktür. Bir İsmet Yılmaz gider bin İsmet Yılmaz gelir. O diyen arkadaşların biri gider bini gelir. Türkiye kişilerden bağımsız çok büyüktür. Türk Silahlı Kuvvetleri yine kişilerden bağımsız ve çok güçlüdür" diye yanıtladı.