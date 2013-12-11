ASELSAN Genel Müdürü: Uzun menzilli füze yüzde yüz milli olmalı

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, uzun menzilli füze sisteminin milli olması gerektiğini belirterek, "Bu sistemin her şeyine hakim olmayı ve bize özgün olmasını istiyorsak bizim tasarlamamızdan başka çare yok. Türk mühendislik gücü bunu yapmaya kadir" dedi.

ASELSAN ile Kazakistan Engineering şirketinin ortaklaşa kurduğu ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ile bölge ülkelerinin sınır güvenliği ekipmanlarının üretileceği fabrikanın açılışı için Kazakistan'ın Başkenti Astana'da bulunan Ergeneman, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sabah’ta yer alan habere göre, bir soru üzerine uzun menzilli füze sistemini dünyada sadece ABD, Rusya, Avrupa ve Çin'in üretebildiğini belirterek, "Kendi hakim olduğumuz bir sisteme kavuşmak istiyorsak onu kendimizin yapmasından başka çare yok. Yani uzun menzilli füze sisteminin bir yerde milli olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ASELSAN olarak yürüttükleri alçak ve orta irtifa füze sistemi projelerini bitirdikten sonra, buradaki bilgi birikimini uzun menzilli füze sistemleri için kullanabileceklerini anlatan Ergeneman, "Bu sistemlerin ana unsuru uzun mesafe radarı. Bizim yürüttüğümüz gemi projesinde bununla ilgili radarı geliştiriyoruz. Bu da yüksek mesafe radarı. Dolayısıyla hava savunma fırkateyni için bu radarı yapacağız. Bunu yaptıktan sonra bir takım hava tehditlerine karşı hedefleri bulur takip eder duruma geleceğiz" diye konuştu.

Uzun menzilli füze sistemlerinde ülkelerin kritik bilgileri vermek istemediğini ifade eden Ergeneman, "Biz bunun her şeyine hakim olmak istiyorsak, (bize özgü olsun, bizim kontrolümüzde olsun) diyorsak bizim tasarlamamızdan başka çare yok. Aksi takdirde hangi sistemi alırsak oranın tasarımına bağlı kalma ihtimali olacak. Türk mühendislik gücü bunu yapmaya kadir" dedi. Bu tür sistemlerin uzun zaman alacağını ifade eden Ergeneman, bu konuda ilgili makamlara bilgi verdiklerini söyledi.

Vestel'in, ürettiği insansız hava aracı Karayel' için ABD'deki bir şirketten lazer işaretleyici satın almasının ABD hükümeti tarafından engellendiği iddialarını da değerlendiren Ergeneman, lazer işaretleme sistemlerini ASELSAN'ın da yapabildiğini kaydetti.