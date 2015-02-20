HDP'li Buldan: İç güvenlik paketi görüşülürken hükümetle ortak açıklama yapmamız zor

HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, çözüm sürecinde gelinen aşama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Buldan, İç Güvenlik Yasa Tasırısı görüşülürken hükümetin HDP heyeti ile çözüm süreci konusunda ortak açıklama yapmak istediğini belirterek, "Bu iç güvenlik paketi ile bu ortak açıklamanın yapılması ihtimalini vermiyorum. Bununla ilgili bir çalışma olabilirdi ama şimdi onun zemini yok" dedi.

Buldan, çözüm sürecinin şu anda beklediğini belirterek, "Bunu AKP'ye sormak lazım. Hükümete sormak lazım. Yani bir taraftan, süreç, barış ve müzakere diyoruz, demokratikleşme paketleri getirilmesi gerekirken genel kurula, bunun yerine özgürlükleri ve demokrasiyi kısıtlayan, insan haklarına aykırı, diktatörlüğü esas alan bir yasayı yani iç güvenlik paketi getirmeye çalışıyorlar. Her ikisi aynı anda nasıl gidecek doğrusu bunu izah etmekte zorluk yaşıyorum. O yüzden bu soru AKP'lilere sorulsa belki onlardan hani bir cevap alabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim verebileceğim bir cevabım yok buna" ifadelerine yer verdi.

'İç güvenlik paketi ile ortak açıklama için zemin yok'

Pervin Buldan, İmralı Adası'nda müzakerelerin henüz başlamadığını, 15 Şubat tarihi ile ilgili bir çağrı beklentisi yaratıldığını ve o tarihinde geçtiğini ifade ederek, "Algı değişikliği yaratmaya çalışılıyor. Bu algı değişikliği ile birlikte sanki her şey olmuş, bitmiş, birçok konuda anlaşılmış ve adımlar atılmış hükümet tarafından, Kandil'den, PKK'den karşılık yok sanki. Tüm bunlar ortadayken bir de ortak bir basın toplantısı yapma isteği var hükümette. Böyle bir şey istiyorlar. Fakat, bu aşamada ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. HDP ile ortak bir açıklama yapma olayı var. Bu iç güvenlik paketi ile bu ortak açıklamanın yapılması ihtimalini vermiyorum. Bununla ilgili bir çalışma olabilirdi ama şimdi onun zemini yok"diye konuştu.

Çözüm sürecinin önündeki tek engelin İç Güvenlik Paketi olmadığının da altını çizen Buldan, "Sadece güvenlik yasasına bağlamamak gerekir. Henüz izleme kurulu ile birlikte adaya gitmedik, henüz adadaki mahkumlar değişmedi, yapılacak bir sürü şey, bunların hiçbiri yapılmadı. Bu soruları bir de hükümet kanadına sormak lazım. Bakalım onlar ne diyecek. Süreç konusunda şu anda bekleme durumundayız" dedi.