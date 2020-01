İşte tartışılan 'iç güvenlik paketi'nin tam metni

Kamuoyunda 'iç güvenlik paketi' olarak bilienen yasa tasarısının Türkiye'yi "polis devleti" yapmasından endişe ediliyor. Muhalefet partileri pakete karşı çıkarken, AKP tasarıyla özgürlüklerin genişletileceği iddiasında.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece başlayan görüşmeler gergin geçti. Çıkan kavgada 5 milletvekili yaralandı.

Peki, muhalefet partilerinin sert bir şekilde karşı çıktığı "iç güvenlik paketi"nde neler var?

"İç güvenlik paketi" olarak bilinen, Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilatı Görev Ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı şöyle:

“H) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,”

2911 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine;

a)Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek katılanlar iki yıl altı aydan dört yıla kadar,

b)Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar altı aydan üç yıla kadar,

hapis cezası ile cezalandırılırlar.”