Polis kurşunuyla yakınlarını kaybedenler 'İç Güvenlik Paketi'ni durdurun' çağrısı yaptı

Polis kurşunuyla yakınlarını kaybedenler, TBMM'de görüşülen İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nın yasalaşmaması için Meclis’te vekillere, "Bu paketi durdurun" çağrısında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP'nin Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İzmir Milletvekili Musa Çam, Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ve aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz ve Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan'ın da bulunduğu emniyet görevlileri tarafından öldürülen ya da öldürüldükleri iddia edilen gençlerin yakınlarıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



Aileler, çocuklarının fotoğrafları ile "İç Güvenlik Yasası'na hayır", "Polis devletine hayır" yazan pankartlar taşıdılar.

Balbay: Şiddet toplumun bütün kesimlerine yayılacak

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Bugün görüşülecek İç Güvenlik Yasası toplumsal şiddeti artıracak. Toplumsal şiddetin toplumun bütün kesimlerine yayılmasına yol açacak" dedi.

Mustafa Balbay, TBMM Genel Kurulu'nda İç Güvenlik Paketi'nin görüşüleceğini hatırlatarak, paketteki düzenlemelerin adeta bir rejim değişikliği niteliğinde olduğunu savundu.

Polisin silah kullanma yetkisini ilişkin düzenlemenin yapıldığı 2007 yılından bu yana 183 kişinin polis kurşunlarıyla öldürüldüğünü ifade eden Balbay, "Bugün görüşülecek İç Güvenlik Yasası toplumsal şiddeti artıracak. Toplumsal şiddetin toplumun bütün kesimlerine yayılmasına yol açacak. Hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz İç Güvenlik Paketini çekin toplumla mücadele anlamına gelen bu paketi gündemden düşürün" diye konuştu.

Balbay, hükümetin toplumsal olaylarda kendinden başka herkeste suç arayan bir anlayış içinde olduğunu da söyledi.

Sami Elvan: Bu kanun 12 Eylül’ ü hatırlatıyor

Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da söz alarak paketi eleştirdi.



Elvan, "Bu kanun yasalaşırsa hiç birimizin can güvenliği olmayacağı kesin. Meclis'te grupları bulunan partilere, baroya, sivil toplum örgütlerine yasanın çıkmasının önüne geçilmesi için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Mehmet Tursun: Bu kanun polisin öldürme gücüdür

İzmir'de 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu ölen üniversite öğrencisi Baran Tursun'un babası Mehmet Tursun ise "İç Güvenlik Yasa Tasarısı adı altında kamuoyuna yutturulmaya çalışılan polisin öldürme gücüdür" ifadesini kullandı.



Tursun, tasarının gündemden kaldırılmaması halinde yasalaşması için oy verenleri Allah'a havale ettiklerini belirterek, onların ve çocuklarının başına da kendilerinin ve çocuklarının yaşadıklarının gelmesi duasında bulundu.

Şahap Korkmaz: Polis şiddetine hayır demek için buradayız

Eskişehir'de Gezi olaylarında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz da oğlunun öldürülmesine ilişkin davadaki yargı sürecini eleştirerek, "Ben oğlumla gurur duyuyorum. Bizim burada bulunmamızın sebebi polis şiddetine hayır demek içindir" dedi.