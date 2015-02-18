'İç güvenlik paketi geri çekilmezse süreç biter'

Çözüm sürecinde TBMM’de silah bırakma çağrısı yapılacağı söylenirken Kandil’den gelen sert açıklama, çağrının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, TBMM’de HDP’nin önde gelen isimlerinin çözüm süreciyle ilgili görüşlerini aktardı. Sarıkaya, HDP’lilerin İç Güvenlik Yasası’nın geri çekilmesi belki bir yumuşama sağlar. Ama geri çekilmezse süreç biter...” dediğini aktardı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

HDP’nin etkin isimleriyle dün sohbet ederken şu noktaya dikkat çektiler:

“Sadece heyete iki isim eklendi. Biz mahkûmlar niye değişmedi noktasında da değiliz. Hiç değilse izleme heyeti oluşturulmuş olsaydı diye çabalarken, üzerine İç Güvenlik Yasası geldi...”

Bundan sonra sürecin nasıl yürüyeceğini sorduğumda ise verdiği yanıt dikkat çekici oldu:

“İç Güvenlik Yasası’nın geri çekilmesi belki bir yumuşama sağlar. Ama geri çekilmezse süreç biter...”

Bu durumu hükümetin konuyla ilgili isimlerine de ilettiklerini söyledi, “Ama izahta zorlanıyoruz” dedi.

Ankara’da gelinen noktanın özeti bundan ibaret...