Demirtaş: İç Güvenlik Paketi çözüm sürecini dinamitleyecek kadar tehlikeli

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İç Güvenlik Paketi'nin çözüm sürecini dinamitleyecek kadar tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Demirtaş şunları söyledi: "10 maddenin görüşüleceği müzakerelerin 45 gün önce başlaması gerekiyordu, başlamadı. Bunun önündeki tek engel hükümettir. HDP ve hükümet ortak açıklama yaparsa bu açıklama Kandil ve İmralı'nın değil HDP ve hükümetin ortak açıklaması olacak.



Çözüm süreci konusunda hükümet seçimden önce adım atmazsa biz yeniden barış diyeceğiz çatışmalı bir sürecin başlamasını doğru bulmuyoruz."