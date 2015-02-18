'İç Güvenlik Paketi çözüm sürecinin varoluşuna aykırı'

HDP Milletvekili Halil Aksoy, 'İç Güvenlik Paketi'nin çözüm sürecini dinamitleyen bir yasa olduğunu dile getirdi.

TBMM’de, AKP ile HDP’yi karşı karşıya getiren polise, valilere geniş yetkiler tanıyan ‘iç güvenlik’ yasa tasarısı Çözüm Süreci’nde neler oluyor tartışmasına neden oldu.



Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, süreci doğrudan yürütenler olduğunu, bu nedenle bittiğini söylemenin doğru olmayacağını söyledi.



Tasarıyla gelen kuşkulara dikkat çeken Aksoy, “Böyle bir yasa çözüm sürecinin varoluşuna aykırıdır. Tabiatına aykırıdır. Bizim daha fazla demokrasiye ihtiyacımız varken böyle bir düzenleme getirilmesi süreçle ilgili şüpheler doğuruyor. Atların önüne arabayı bağlıyorlar. Çözüm sürecini dinamitleyen yasalar olmaz” dedi.

Hükümetin çözümden anladığı PKK’nin silah bırakması?

Kulislerde, son günlerin en çok konuşulan konusu ‘çözüm süreci’, AKP ve HDP bağlamında tartışılıyor. HDP’nin iç güvenlik düzenlemesinde çok sert tavrının süreçle ilgili bir gelişme olmamasına bağlanıyor.



HDP’li Demir Çelik, “Çözümden, barıştan yanaysak; o zaman bu yasa nedir” derken, hükümet kanadından müzakerenin başladığına ilişkin bir açıklama beklenmiyor. HDP’lilerin, “Hükümetin çözümden anladığı sadece PKK’nin silah bırakması” yorumları dikkat çekiyor.

Kaplan: Uzlaşmayı düşünen bu paketi niye getirir?

Genel Kurul’da Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel’in AKP’lilerin uğradığı şiddeti anlatan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan katıldığı televizyon programlarında, “Uzlaşmayı, barışı düşünen böyle bir paketi niye getiriyor?” dedi. Bu paketi kabullenmenin mümkün olmadığını anlatan Kaplan, AKP kanadına geri çekme çağrısını yineledi.

Buldan: Hedefi barış olan bir hükümet, niçin böyle ceberut yasaya ihtiyaç duyar?

Grup başkanvekili Pervin Buldan da, düzenlediği basın toplantısında, “Toplumsal barış, bu yasa çıktığında çok ciddi zarar görecektir. Sınır ötesi operasyon tezkeresi çıkarır gibi güvenlik yasasını parlamentodan geçirmeye çalışan AKP hükümeti, çözüm ve barış sürecini çok ciddi biçimde tehlikeye sokmakta, adeta bu süreci kendi elleriyle sonlandırmanın gayretine girmektedir.



Hedefi demokratik çözüm ve barış olan bir hükümet, niçin böyle ceberut yasaya ihtiyaç duyar? Demek ki hükümet çözüm ve barış konusunda samimi değil. Acaba bu hükümetin zihninin arka planında sürecin sona erdirilmesi planı mı var? Güvenlik Paketini bunun için mi çıkartıyor? Bunlar derin kuşku uyandıran gelişmelerdir” dedi.