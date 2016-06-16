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HDP'li belediye başkanları Vezneciler bombacısının cenazesine katıldı!

HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı ve DBP'lilerde cenazedeydi

16 Haziran 2016 12:43

İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran günü 6 polisin şehit olduğu, 6 vatandaşın yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısını düzenleyen Eylem Yaşa'nın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenaze namazına HDP’li Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanları, Fatma ArşimetMehmet Ali Aydın ve Bağlar Belediyesi Eşbaşkanları Eşref Güler ile Birsen Kaya Akat, HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Gülşen Özer, DBP üyeleri ve partililer katıldı.

Eylem Yaşa’nın İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi dün Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’na getirilen cenaze için polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

 

Tabuta PKK bayrağı

 

Tabuta PKK’nın flaması asıldı. Cenaze, namazın ardından kadınlar tarafından sloganlar eşliğinde mezarlığa götürüldü. HDP’li ilçe belediye Eşbaşkanı Fatma Arşimet'in de tabuta omuz verdi. Yaşa'nın cenazesi toprağa verildi. 

Vezneciler’deki saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren 51 yaşındaki Levent Yeşilot da dün akşam hayatını kaybetmiş, yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükselmişti. 

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