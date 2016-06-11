Vezneciler’deki saldırı ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İstanbul Vezneciler'deki canlı bomba saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi de tutuklandı.

Vezneciler'de TAK örgütünün üstlendiği 6 polisin şehit olduğu, 5 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada, polis ekipleri yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu. Polis, soruşturmasında 12 şüpheli tespit etti.

Farklı tarihlerde gözaltına alınan 12 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlandı. 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 6'sının da serbest bırakıldığı öğrenildi.