Vezneciler'deki bombalı saldırıyı TAK üstlendi

İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 6 polisin şehit olduğu, 5 sivilin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısını TAK üstlendi. PKK da dün Mardin Midyat'taki canlı bomba saldırısını üstlenmişti.

TAK'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, terör eyleminin "Ş. Rojhat-Munzur" kod adlı 'fedai timi' canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının, "başta Nusaybin ve Şırnak olmak üzere bölgede yürütülen terör operasyonlarına karşı gerçekleştirildiğinin" ifade edildiği açıklamada, terör eylemlerindeki sivil ölümleri için "Türk halkı sessiz kalarak onayladığı bu savaşın mağduru olmaya mahkûmdur" görüşü savunuldu.

TAK'ın daha önce üstlendiği saldırılar şöyle:

17 Temmuz 2005: Aydın Kuşadası'nda turistleri taşıyan minibüse ve bir hafta sonra İzmir Çeşme'de çöpe bırakılan bombanın patlaması sonucu 5 turist, bir polis memuru öldü, 34 kişi yaralandı.

10 Haziran 2007: İstanbul Bakırköy'de 31 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama.



23 Mayıs 2007: Ankara Ulus Anafartalar çarşısındaki patlamada 7 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim'de polis noktasına saldırıda 32 kişi yaralandı.



26 Ağustos 2011: Antalya Konyaaltı plajı ile 28 Ağustos'ta Kemer halk plajındaki patlamalarda 6 turist yaralandı.



20 Eylül 2011: Ankara Kızılay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.



23 Aralık 2015: Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2016: Ankara Merasim Sokak'ta, askeri servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart 2016: Ankara Güvenpark'taki saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.

27 Nisan 2016: Bursa’da Ulu Camii yakınlarında meydana gelen canlı bomba saldırısında 13 kişi yaralandı.