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Anadolu Ajansı: Vezneciler saldırganının eşkâli belirlendi

Polis, 11 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor

08 Haziran 2016 20:02

Anadolu Ajansı, Vezneciler'deki 6'sı polis 11 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda kullanılan aracı olay yerine getiren ve uzaktan kumandayla patlatan saldırganın eşkâlinin belirlendiğini iddia etti.

Şüphelilerin verdiği ifadeler ve olay yerinden elde edilen bulgular doğrultusunda saldırıyı PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duran polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Gözaltındaki 4 kişinin sorgusu sürüyor

 

Saldırıda kullanılan otomobili kiraladığı ve saldırganlara teslim ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

İstanbul Vezneciler'de, İstanbul Üniversitesi'nin güvenliğinden sorumlu çevik kuvvet ekipleri nöbet değişimine giderken bombalı araçla yapılan saldırıya uğramış, 6 polis şehit olmuş, 5 sivil de hayatını kaybetmişti. En az 30 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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