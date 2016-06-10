İşte Vezneciler bombacısının saldırıdan önceki görüntüleri

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezneciler’de Çevik Kuvvet minibüsüne yapılan ve 6 polisin şehit olduğu, 5 sivilin can verdiği bombalı saldırının faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kayıtlarda Vezneciler’i kana bulayan teröristlerin görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bombalı aracı patlatan kadın canlı bomba ile terör saldırısını organize eden terörist birlikte görülüyor. İki terörist, Mercan’daki otoparktan çıkarken kameralar tarafından kaydediliyor. Başka bir görüntüde ise başörtüsü takan kadın canlı bomba sokakta tek başına yürürken yer alıyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre, soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadınteröristin Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK’nın, kadın bombacıyı 1 aylık eğitimin ardından bombacı olmaya ikna ettiği, kadının suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Kadın teröristin 20 gün önce İstanbul’a geldiği ve son1 haftadır olay yerinde keşif yaptığı, istihbarat topladığı belirlendi.

Organizatörler YDGH'li

Kadın bombacıyla birlikte görülen erkek teröristin, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve 2 yıl önce Diyarbakır’da cezaevinden çıktığı saptandı. Polis, saldırının organizasyonunda görevli 4 kişinin YDG-H üyesi olduğunu tespit etti.Otomobilin kiralanarak bombalı araç haline getirilinceye kadar tüm aşamalarını ortaya çıkartan polis, patlamada kullanılan araca bomba düzeneklerinin de Bağcılar’da yerleştirilerek Mercan’da bulunan katlı otoparka götürüldüğünü belirledi.

11'nci cenaze ortada kaldı

Saldırıda hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen 11’inci kişi, halen Adli Tıp Kurumu’nda bulunuyor. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin çekik gözlü, 45-50 yaşlarında olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Adli Tıp’ta bulunan kişinin yabancı uyruklu Müslüman ya da evsiz bir kişi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Vücut parçaları bulunan kadın teröristle ilgili soruşturma sürdürülüyor.