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Vezneciler saldırısında ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

6 polisin şehit, 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi

15 Haziran 2016 23:45

Vezneciler'deki terör saldırısında ağır yaralanan ve Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren 51 yaşındaki Levent Yeşilot hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yeşilot, bu akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. 6 polisin şehit olduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi. 

Öte yandan polisin, olaydan sonra Levent Yeşilot'un yakınlarına ulaşamadığı öğrenilmişti. 

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