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Vezneciler saldırısı canlı bomba eylemi çıktı

Canlı bomba, otomobili, İstanbul Üniversitesi'ne nöbet değişimine giden çevik kuvvet midibüslerinin arasına sokmaya çalıştı

09 Haziran 2016 08:12

İstanbul Vezneciler’deki bombalı saldırının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. MOBESE kayıtlarına göre, bomba yüklü aracı kullanan kişinin çevik kuvvet polislerini taşıyan iki midibüsünün arasına girmeye çalıştığı ama polis servis şoförünün buna izin vermediği belirtildi. İstihbarat birimlerine dayandırılan iddialara göre de canlı bomba saldırısını yapanın kadın olduğu belirtildi. Bir başka kaynağa göre de saldırı biri erkek biri kadaın iki kişi tarafından yapıldı. 

Patlamayla birlikte parçalanan canlı bombanın kimliğini tespit çalışması sürerken, saldırının hazırlığını yapan 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda kullanılan 34 LRK 76 plakalı Renault Clio marka otomobilin 27 Mayıs’ta Bağcılar’da korsan araç kiralayan M.B.’den kiralandığı saptandı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, İstanbul'dan kiralanan araca Mardin'de bomba yüklendi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin araştırmalarına göre, sabah otomobili kiralayan şahıslar aynı gün Mardin Kızıltepe’ye gitti. Aynı şahıslar araca burada yaklaşık 400 kilo plastik patlayıcı yükledikten sonra İstanbul’a döndü. Bomba bilye ve civatalarla güçlendirilip etkisi arttırıldı. İstanbul’a gelince otomobili Mercan’daki katlı otoparka bırakan teröristler 2 Haziran günü aracı aldı.

 

İki midibüs arasına girecekti

 

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerine göre otomobil saldırının olduğu 7 Haziran sabahı Vezneciler’e getirildi ve bir kişi burada ayrıldı. Canlı bomba yol kenarında beklemeye başladı. İstanbul Üniversitesi’ne nöbet değişimine giden çevik kuvvet midibüsleri peşpeşe gelirken hareket eden canlı bomba, otomobili iki midibüsün arasına sokmaya çalıştı. Çevik kuvvet midibüsünü kullanan polisin buna izin vermemesi üzerine hızlanan canlı bomba öndeki midibüsün önüne geçip aracı patlattı.

Patlamayla birlikte kiralık otomobil hurdaya döndü. Bu arada polis aracı kiraya veren M.B.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin sorgusunun sürdüğünü bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

 

Canlı bomba kadın iddiası

 

Habertürk'ün haberinde 1 kilometre mesafedeki bir otoparka günler önce bırakıldığı anlaşılan aracı, olay yerine başörtülü ve güneş gözlüklü bir kadının götürüp patlattığı belirlendiği belirtildi. Polis otopark görevlisinin, aracı kullanan başörtülü kadına “Hayırdır, otomobili otoparkta mı unuttunuz?” diye sorduğunu, bunun üzerine kadının “Hayır bir işim vardı, o yüzden otoparkta kaldı” yanıtını verdiğini de tespit etti. Kamera kayıtlarından otomobilin yüklü olduğu ve arka koltuğunda da 2 büyük koli bulunduğu belirlendi. Örgüt başörtüsü takan bir eylemciyi Bursa’da da kullanmıştı. 28 Nisan günü Ulu Cami girişinde bombalı saldırı gerçekleştiren örgüt üyesi Eser Çali de kamufle olmak için başörtüsü takmıştı. Bursa’daki saldırıyı TAK üstlenmişti.

 

Biri erkek, biri kadın...

 

Sabah'ın haberine göre ise bomba yüklü araçla saldırıyı biri kadın diğeri erkek 2 kişi düzenledi. Olay yerindeki parçalanmış ceset canlı bomba ihtimalini de güçlendirdi. Patlamadan sonra aracın park edildiği katlı otoparkta incelemeler yapan Terörle Mücadele Şubesi polisleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren şahısların görüntülerini de elde etti. Görüntülerden yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçtakilerden birinin L.Ç. isimli kadın diğerinin ise U.B. isimli bir erkek olduğunu iddia edildi.

 

 

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Mardincanlı bombabomba yüklü araççevik kuvvet polis

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