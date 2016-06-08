Vezneciler saldırısında öldürülen Tekin çifti son yolculuklarına uğurlandı

Vezneciler saldırısında hayatını kaybeden Esra Tekin ve Hakan Tekin çifti için İstanbul Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hakan Tekin, İstanbul Üniversitesi’nde çalışan eşi Esra Tekin’i işe bırakırken dün saldırıya yakalanmışlardı.

Saldırı sırasında yaşamını yitiren Elif Tutuş İnce’nin patlamanın olduğu caddede bir banka şubesinde çalıştığı ve işe giderken yaşamını yitirdiği belirlendi. İnce’nin cenazesi dün götürüldüğü memleketi Malatya’da bugün toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden 5 sivilden biri olan Ahmet Bayraktar’ın da cenazesinin yakınları tarafından alındığı belirtilmişti.

Tekin çifti son yolculuğuna uğurlandı

Esra Tekin ve Hakan Tekin çifti İstanbul Üniversitesi'ndeki törene getirilmeden önce dün patlamanın yaşandığı bölgeden geçirildi. Patlamadan dolayı zarar gören otelin önü beyaz çarşafla kapatıldı ve Türk bayrağı asıldığı gözüktü.

Tekin çiftinin İstanbul Üniversitesi'ndeki törenine yakınları ve üniversite öğrencileri katıldı.