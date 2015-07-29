HDP'li 80 milletvekili, dokunulmazlıklarının kaldırılması için dilekçe verdi

HDP'li Pervin Buldan ve İdris Baluken TBMM Başkanlığı'na başvurarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasın ilişkin 80 imzalı dilekçeyi verdi. Dilekçeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Dokunulmazlık tartışması HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobani’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye dayıyoruz" açıklamasının artından başlamış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türkiye bölücü, yıkıcı, ayırıcı, aynı zamanda silah ve şiddete sırtını yaslamış her türlü terör ve cinayet örgütünün hedefindedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, teröristlere övgüler düzen, şehitlerimizin kanına giren çürümüşleri kınamaktan dahi imtina eden ve terörle arasına mesafe koyamayan Kandil siyasetçileri hakkında hemen devreye girmeli, hukuku çalıştırmalıdır" diyerek HDP'nin kapatılmasını gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Daha önce yapmış olduğum açıklamalar var. Ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum. Fakat bu partinin yöneticilerinin bedelini ödemesi gerekir diyorum. Dokunulmazlık zırhından bunları sıyırarak bedelini ödetmeli. Parlamento gerekeni yapmalı ve bunların dokunulmazlıklarını kaldırmalı, bedelini ödetmeli" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 80 milletvekilinin tamamının dilekçe vererek dokunulmazlıklarının kaldırılmasını telep edeceğini açıklamıştı. Pervin Buldan ve İdris Baluken'in yer aldığı HDP heyeti bugğn TBMM Başkanlığı'na başvurarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasın ilişkin 80 imzalı dilekçeyi verdi.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekilleri Buldan ve Baluken bir açıklama yaparak HDP'nin kapatılması yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi.

Buldan'ın okuduğu açıklamada, "Her şey Saray'dan planlanmaktadır. Bugün hiçbir anayasal ve yasal yetkisi bulunmayan Saray devleti ve taşeron hükümeti 76 milyonun hayatını belirleyecek kararlar almaktadır. HDP'yi kapatılarak aslında demokratik sistemin kapatılması hedeflenmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"HDP’yi siyasi linç kampanyasının hedefi haline getirenlere çağrı yapıyoruz. Biz korkmuyoruz. Alnımız açık, başımız diktir. Dokunulmazlık zırhının arkasına sığınarak, siyaset yapan bir gelenekten gelmiyoruz. Bedel ödeyen, ama boyun eğmeyen, diz çökmeyen onurlu bir direniş mücadelesinin içerisinden geliyoruz.

Eş Genel Başkanımızın dün grup toplantısında yaptığı çağrıda olduğu gibi biz sözümüzün arkasındayız. 80 vekilimizin imzasıyla bu açıklamanın hemen ardından dokunulmazlıklarımızın kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvuruyoruz.

'Herkes yaptığının hesabını versin'

Tüm parlamentoya da çağrı yapıyoruz. Gelin 550 vekilin tüm dokunulmazlıklarını kaldıralım. Herkes yaptığının hesabını versin.

HDP’ye saldırmayı marifet sayan AKP ve MHP ’ye çağrı yapıyoruz. Buyurun cesaretiniz, yüreğiniz, samimiyetiniz varsa tüm dokunulmazlıkları kaldıralım. Yolsuzluk, hırsızlık dosyaları dâhil herkesin dosyası açılsın.

'Cumhurbaşkanı'na da çağrı yapıyoruz'

Cumhurbaşkanı'na da çağrı yapıyoruz: Verilemeyecek bir hesabınızın olmadığını düşünüyorsanız buyurun siz de parlamentoya başvurun ve dokunulmazlığınızın kaldırılmasını isteyin. Cesaretiniz var mı yok mu? Herkes, bütün dünya görsün."