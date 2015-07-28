Erdoğan: HDP'li yöneticilerin dokunulmazlık zırhı kaldırılarak bedel ödetilmeli!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na "HDP'nin kapatılmasına" yönelik yaptığı çağrı sonrası başlayan tartışmayla ilgili açıklama yaptı. "Daha önce yapmış olduğum açıklamalar var. Ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum" diyen Erdoğan, "Fakat bu partinin yöneticilerinin bedelini ödemesi gerekir diyorum. Dokunulmazlık zırhından bunları sıyırarak bedelini ödetmeli. Parlamento gerekeni yapmalı ve bunların dokunulmazlıklarını kaldırmalı, bedelini ödetmeli" dedi.

Çin ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Soru:

Devlet Bahçeli’nin açıklaması olmuştu. Yargıtay harekete geçmelidir, dedi. Dün de AK Parti’den bir açıklama var “suç duyurusunda bulunacaklarına yönelik” HDP’nin kapatılmasına yönelik adımlar atılacak? Siz nasıl bakıyorsunuz?

Bu konuda benim daha önce yapmış olduğum açıklamalar var. ben çok açık net, cumhurbaşkanı makamında da bu düşüncemi koruyorum. Ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum. Fakat bu partinin yöneticilerinin bu işin bedelini ödemeleri gerekir diyorum. fert fert, birey birey. Anayasanın 14’ncü maddesi çok şeyler sağlıyor. Dokunulmazlık zırhından bunları sıyırmak suretiyle, terör örgütünü kendi arkasında gösterenler, “biz sırtımızı şuraya buraya dayıyoruz” diyenler bu ifadelerin bedelini ödemelidirler.

Yönetenler, aktörler çok çok önemli. Biz gerçek kişileri bu konuda muhatap almalıyız. Tüzel kişiyle uğraşmanın anlamı yok. Parlamento gerekli değerlendirmeyi yapmalı, dokunulmazlık zırhından sıyırmalı. Terör örgütüyle iş mi tutuyorsun, ha bunun bedelini ödeyeceksin ve bunu ödetmeli.