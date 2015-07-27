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Demirtaş'tan Bahçeli'ye: Partileri halk açar, halk kapatır

'Faşizan düşünceye sahip politikacıların bu algı operasyonuna balıklama atlaması normal'

27 Temmuz 2015 13:05

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na "HDP'nin kapatılmasına" yönelik yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "veremeyecekleri hiçbir hesap olmadığını" belirterek "Faşizan düşünceye sahip politikacıların bu algı operasyonuna balıklama atlaması normal. Asıl kendi kirli tarihlerine baksınlar. Partileri halk açar, halk kapatır" dedi. 

Bahçeli, Suruç saldırısının ardından artan terör olayları ve bu çerçevede yürütülen operasyonlar ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, teröristlere övgüler düzen, şehitlerimizin kanına giren çürümüşleri kınamaktan dahi imtina eden ve terörle arasına mesafe koyamayan Kandil siyasetçileri hakkında hemen devreye girmeli, hukuku çalıştırmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ortak deklarasyon çağrısına da atıfta bulunarak "Başbakan Davutoğlu deklarasyonla vakit kaybetmek yerine operasyonları derinleştirmeli, nerede bir terörist ve işbirlikçisi varsa arayıp bularak Türkiye'nin büyüklüğünü kahrıyla beraber göstermelidir" demişti. 

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