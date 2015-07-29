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AKP'li Soylu'nun suç duyurusu üzerine Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi!

Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP lideri Demirtaş hakkında fezleke hazırlandı

29 Temmuz 2015 13:13

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, genel seçim öncesi "AKP'nin 3 bin 500 kişilik hile timi kurduğu" iddiaları üzerine AKP Genel Başkanı Süleyman Soylu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine fezleke düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na iletildi.

Demirtaş, 17 Mayıs 2015'te "AK Parti'nin 3 bin 500 kişilik hile timi kurduğu", ekibin başında ise Soylu'nun olduğu iddiasında bulundu.

Söz konusu iddialar üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Avukatı Uğur Kızılca aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş'ın "kanaat açıklama ve ifade hürriyeti sınırlarını aştığı"  hükmüne vardı.

Başsavcılık, Demirtaş'ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gerekçesi ile Anayasanın 83. Maddesine istinaden "dokunulmazlığının  kaldırılması talebinde bulunulması"na karar verdi.

Bu kapsamda hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Selahattin Demirtaş, seçimler öncesi, "HDP'nin baraj altında kalması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu 3 bin 500 kişilik bir ekibin, simülasyon ve seçim hilesi çalışması yürüttüğü, Soylu'nun il il dolaşarak bunların hazırlığını yaptığı" iddiasında bulunmuştu.

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