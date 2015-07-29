CHP'den HDP'ye 'dokunulmazlık' desteği

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise, partisinin 2002, 2007 ve 2011'de dokunulmazlıkların sonlandırılması konusunda meclise kanun teklifi verdiğini ve bu tekliflerin arkasında durduklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, TBMM Başkanlığı’na CHP’li Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için yeni bir başvuru yapmayacaklarını söyledi. CHP’nin daha önce 2007 ve 2011 yılında dokunulmazlıkların kürsü ile sınırlandırılmasını öngören başvuruları oluğuna dikkat çeken tekin, “ bizim için bunlar yeterli; yeni bir başvuru yapmayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok” dedi.

Tekin, "Şu aşamada yeni bir teklif vermemize gerek yok, zaten verdik, onların da arkasındayız" diye konuştu.

HDP, Meclis'e dilekçeyi verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Çin'e seyahatinden önce yaptığı açıklamada HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısında bulunmuş, Erdoğan'ın bu çağrısının hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM'ye kendileri başvurarak dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceklerini açıklamıştı.

Bugün ise HDP'li 80 vekil dokunulmazlıklarının kaldırılması için gerekli dilekçeyi TBMM’ye verdi.

Bu vesileyle konuşan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, partilerinin kapatılması için MHP ile AKP'nin işbirliği yaptığını söyleyerek, "Cesaretiniz varsa tüm dokunulmazlıkları kaldıralım" dedi.