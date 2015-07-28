Demirtaş'tan Erdoğan'a cevap: 80 vekil topluca dokunulmazlığımızın kaldırılması için dilekçe vereceğiz!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "HDP'li yöneticilerin dokunulmazlıkları kaldırılmalı ve bedel ödetilmeli" sözlerine cevap verdi. Demirtaş, "80 vekil topluca dokunulmazlığımızın kaldırılması için dilekçe vereceğiz. Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Tek suçumuz yüzde 13 oy almak’

"Bize atfedilebilecek tek bir suç yok, tek suçumuz %13 oy almaktır. Dolmabahçe mutabakatı ile Türkiye toplumuna barış sözü verdik, bir hafta sonra bundan döndüler ve Cumhurbaşkanı meseleyi "Kürt sorunu yoktur" noktasına getirdi.

‘Erdoğan darbesi yapıldı’

7 Haziran sonrasında bir RECEP TAYYİP ERDOĞAN darbesi yapılmıştır. Nereden alıyorlar yetkilerini? Şu anda ülkeyi savaşa götürecek kararların yetkisini nerden alıyorlar? 7 Haziran’da bu yetki elinizden alındı. Artık siz tek başına iktidar değilsiniz. Bunu yapanlar 7 haziran sandık sonuçlarına darbe yapmışlardır.

‘Bilal’i istiyordunuz hilal’ı verdiniz’

Darbenin bir de kuyrukçuları vardır. Kendilerine milliyetçi diyenler bu darbeye şakşakçılık yapıyorlar. Saraya gideni partiden atarım diyorlardı. Dün sarayda el pençe divan durdular. Bilal’i istiyordunuz. Bilal’i alamadınız ama hilali verdiniz. Dolmabahçe açıklaması Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli siyasi işlerinden birisidir. Çok saygın çok ahlaki bir iştir. O metin açıklanana kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü barışın anahtarını Türkiye toplumunu teslim ettiler.

‘Hep birlikte ibretle izledik’

Dolmabahçe açıklaması budur. Vatanda ihanet bölünme parçalanma beyannamesi değildir. Dolmabahçe mutabakatından 1 hafta sonra nasıl vazgeçtiklerini ibretle hep birlikte izledik. Sayın Cumhurbaşkanı masanın olmadığını olamayacağını, hatta Kürt sorunu yoktur noktasına getirdi meseleyi. Onu anlayabiliyorum. Bir sarayı var. İçini döşetmiş. Hevesi var iktidarı koltuğu parayı seviyor. Dolayısıyla çözüm barış demokrasi demek bunların kaybedilmesi demek.

‘Neden sahip çıkmadılar’

Bizzat o masada oturanları ben anlayamıyorum. Onlar neden sahip çıkmadılar. Bizim kadar siz de uğraştınız. Ahlaksız gayri meşru bir şey yapmadık. Ve bir hafta sonra bu iş bitiyordu. Bize deklarasyon çağrısı yapan AKP cenahına Dolmabahçe mutabakatını hatırlatmak istiyorum.

‘Çözüme 1 hafta kalmıştı neden vazgeçtiniz’

40 yıllık sorunun çözümüne 1 hafta kalmıştı. Neden vazgeçtiniz. Dağdaki örgütünü lideri 1 hafta sonra kongre toplanması için çağrı yapacağım silahlar bırakılacak artık diyor. Biz bundan büyük memnuniyet duyduk. Siz neden bundan paniklediniz. Sayın Cumhurbaşkanı PKK silah bırakacak diye neden paniklediniz. Öyle görünüyor ki bugün PKK’lılar dağdan inse önüne geçecek aman inmeyin diyecek. Bunu ülkenin cumhurbaşkanı PKK’nin silahsızlanmasını engellemiştir. Bütün süreci bitirmiştir.

‘Bütün inançlarım kutsallarım üzerine yemin ederek…’

Çünkü önüne gelen anketler bu sürecin ona başkanlık getirmeyeceğini ortaya koymuştur. Bunu bütün inançlarım kutsallarım üzerine yemin ederek söylüyorum. Ortada ülkenin bölünmesi tehdidi yok. PKK denilen örgüt ülkenin bölünmesi stratejisinden 20 yıl önce vazgeçmiş.

‘Türkive ve PKK, IŞİD’e karşı savaşabilirdi’

PKK silah bıraksaydı nasıl nefes alırdı Türkiye düşünebiliyor musunuz? IŞİD’e karşı mı savaşılacak? O zaman Türkiye ve PKK, IŞİD’e karşı beraber savaşabilirdi.

‘Tek birinin ölümünden asla…’

Evladını askere yollamış annelerim evladı polis olan annelerimiz onların babaları. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizim kardeşlerimiz. Biz tek birinin ölümünden asla ve asla üzüntü ve kahrolma dışında bir şey hissetmeyiz.

Ama bu evlatlarımızı vatan savunması için ölüme göndermiyorlar. Saray savunması için bu çocukların cenazeleri Türk Bayrağına sarılı geliyor. Vatan savunması ise el ele hep birlikte vatanımızı savunalım. Tarihte bunu defalarca yaptık. Bugün yine yapalım birlikte vatan savunmasını.

‘Kimse evlatlarımızı kurban vermemizi istemesin’

Ama kimse bize bir partinin çıkarları hele hele bir kişinin çıkarları için evlatlarımızı kurban vermemizi istemesin. Bu çocuklar kolay yetişmiyor. Onları sarayın çıkarlarına kurban vermeyelim. Ortadan bir vatan savunması yok.

‘Tezgah öyle kurulmuş ki kan akacak’

Cenazeler maalesef geliyor. Tezgah öyle kurulmuş ki kan akacak, Türk ölecek Kürt ölecek, asker polis ölecek PKK’lılar ölecek. Ve bütün bu kanlar HDP’nin üzerine akacak. Hesap kirli tezgah bu.

‘Kendi özel örgütünü kullanıyor’

Saraya bağlı gladyo örgütüyle kirli, bir savaş yürütüyorlar. Bütün devletle kirli işler yapar ama bu devleti de kullanmıyor. Kendi özel örgütünü kullanıyor. İstihbarat MİT’in tutanaklarına değil doğrudan kendine akıyor. Ona bağlı yargı, medya troller var maaşla çalışan. HDP’ye karşı tezgah yapıyorlar.

‘Suruç katliamını özel gladyo örgütü yaptı’

Bunu startı nerede verildi biliyor musunuz Suruç katliamında. Suruç katliamını yapan bu özel gladyo örgütüydü. IŞİD’in içine sokulmuş kendilerine çalışan bir zavallı aracılığı ile Türkiye’nin pırıl pırıl evlatları katledildi.

'80 milletvekilimizle başvuracağız'

Ne olursa olsun barış dilinden taviz vermeyeceğiz. Saldıracaklar. Aman bu tuzağa düşmeyelim. Tek başlarına iktidar olmalarının yolu HDP’nin tasfiyesinden geçiyor. Partileri halk açar halk kapatır. Dokunulmazlık mı diyorsunuz 80 milletvekili arkadaşımızla beraber dokunulmazlığımızın kaldırılması için TBMM’ye dilekçe vereceğiz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Azrailin can dağıttığını bereden gördük.