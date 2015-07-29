HDP'den Cumhurbaşkanı'na çağrı: Dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyin, cesaretiniz var mı yok mu?

HDP heyeti gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Heyet adına açıklama yapan Pervin Buldan "İçinden geçtiğimiz süreç bir sivil bir darbedir. Parti kapatmayı savunanlar demokrasiden nasibini almamış darbecilerdir" dedi.

Buldan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemiz ne yazık ki, 7 Haziran sonuçlarını geçersiz kılan Saray Devleti’nin darbe uygulamalarıyla karşı karşıyadır.

Korsan Saray Devleti ve yetkisiz geçici hükümet, ülkeyi çatışmalı bir ortama ve bölgesel bir savaşa doğru sürüklemektedir.

İçinden geçtiğimiz süreç bir sivil bir darbedir. Her şey Saray'dan planlanmaktadır. Saray devleti ile onun emrindeki hükümet 77 milyonun hayatını tehlikeye atan bir plan içerisindeler. Hedefleri yolsuzlukların hesabını vermekten kurtulmaktır. Parti kapatmayı savunanlar demokrasiden nasibini almamış darbecilerdir.

AKP'nin yolsuzluklarından hesap soracağını söyleyerek kendi seçmenini aldatan Milliyetçilerin partisi tüm hırsızlıkları bir kenara bırakmış HDP'nin kapatılması için AKP'yle suç ortaklığı yapmaktadır. Parti kapatma komisyonunun saraydaki temsilcisi Erdoğan da dün hukuku ayklar altına alarak yargıya parlamentoya adeta talimat veriecesine gereğini yapın demiştir. Her bir HDP'liyi bedel ödetmekle tehdit etmiştir. Bu beylik tavırlar olsa olsa bir korkunun suçluluğun ifadesidir. Her şeyden önce HDP'ye oy veren milyonların iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Hangi mevkide ve konumda olursa olsun HDP'yi ağzına alnalar önce haddini ve konumunu bilmelidir. Bu halkın iradesi sahipsiz değildir. Bize hesap sorma cüretini gösteren ve bedel ödetmekle tehdit edenleri net bir şekilde uyarıyoruz. Dünya alemde biliyor ki siz hesap sorma konumunda değil tam tersine hesap verme durumundasınız. Bu gerçeklikten kaçamazsınız.

Yolsuzluklarınızın, hırsızlıklarınızın milyar dolarlarınızın hesabını daha vermediniz. Roboski, Gezi, Reyhanlı, Suruç katliamlarının hesabı orta yerde duruyor. Türkiye’yi çatışmanın içine sokan politikalarınızın hesabı daha görülmedi. IŞİD’e gönderdiğiniz silahların hesabı duruyor. Çerez parası diye yağmaladığınız kamu kaynaklarınız dosyanızda bekliyor. Devletin, cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığınız seçim çalışmalarının hesabı duruyor.

IŞİD ile ilişkilerinden dolayı asıl yargı konusu yapılması gereken AKP’dir. Erdoğan ve Davutoğlu ikilisidir. Asıl bedel ödemesi gerekenler, kendi suçlarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Biz korkmuyoruz. Alnımız açık, başımız diktir. Dokunulmazlığın arkasına sığınarak siyaset yapan bir gelenekten gelmiyoruz. Onurlu bir direniş mücadelesinin içinden geliyoruz. Eş genel başkanımızın çağrısında olduğu gibi biz sözümüzün arkasındayız. 80 vekilimizin imzasıyla, bu açıklamanın hemen ardından dokunulmazlıklarımızın kaldırılması için meclis başkanlığına başvuruyoruz. Tüm parlamentoya da çağrı yapıyoruz. Gelin 550 vekilin dokunulmazlıklarını kaldıralım. Herkes yaptıklarının hesabını versin. AKP ve MHP’ye sesleniyorum, gelin samimiyetiniz cesaretiniz varsa dokunulmazlıkları kaldıralım.

Cumhurbaşkanı'na da çağrı yapıyoruz: Siz de başvurun, dokunulmazlığınızın kaldırılmasını isteyin. Cesaretiniz var mı yok mu?