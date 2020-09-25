HDP'ye yönelik gözaltı operasyonlarına farklı kesimlerden tepki yağdı

T24 Haber Merkezi

Eski HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararına gazeteci, siyasetçi ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltılar için "Saray’a düğün hediyesidir" derken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, gözaltılar için "Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur" ifadelerini kullandı.

HDP'ye ziyaret çağrısı

CHP PM üyesi İlhan Cihaner, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ve Erkan Baş'a HDP'yi ziyaret etme çağrısı yaptı. Cihaner, yapılacak ziyaretin olası ittifaklar için hayati bir müdahale olacağını vurguladığı mesajında şöyle dedi: "Darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır"

"6 yıl sonra ne değişti?"

Saadet Partisi GİK Üyesi Birol Aydın da gözaltıların olaydan 6 yıl sonra yapıldığına dikkat çekerek "6 yıl sonra ne değişti de, yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz? İktidar, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir!" dedi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise "Çözümsüzlük politikası, ‘son hız’ devam. Bu, gerçek bir siyasi soykırım!" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da gözaltıların zamanlamasına dikkat çekip "Yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulüm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur" diyerek gözaltılara tepki gösterdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan "4 yıl geçtikten sonra yürütülen bu soruşturma ve gözaltıların yargıyla, hukukla açıklanacak hiçbir yanı yoktur" diyerek operasyon için "Adeta düşmeyen Kobane ile hesap görmedir. Siyasallaşan yargının açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Gözaltılara tepki gösteren bir başka isim Sol Parti PM üyesi Alper Taş bunun HDP'yi kapatmaya dönük bir operasyon olduğunu söyledi. "İktidar siyaset alanını kendisi için ‘dikensiz bir gül bahçesine’ dönüştürmek istiyor" diyen Taş, "Gözaltılar serbest bırakılmalı, HDP’ye saldırılara son verilmeli, demokratik siyasetin önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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"Muhalefetin HDP'ye sahip çıkması gerekir"

Gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda operasyon için "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmamak için HDP'li 82 kişiyi daha gözaltına aldılar" dedi. " İktidar, HDP'yi tasfiye etmek ve 'dikensiz gül bahçesi' yaratmak istiyor" diyen Yarkadaş, "Muhalefetin utangaç tavrını bir kenara atması, HDP'lilere yönelik hukuk dışı ve tamamen siyasi olan bu operasyonlara tepki göstermesi gerekir. HDP'nin tasfiye edilmek istenmesine karşı çıkmak hepimizin görevidir. HDP'siz demokrasi tek kanatlı kuştur" ifadeleriyle muhalefete seslendi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, HDP’li yöneticilere yönelik gerçekleşen gözaltılarla ilgili sosyal medya hesaplarından gösterdiği tepkide, "Bir bölgenin seçilmiş yerel yöneticilerinin hemen hemen tümünü görevden alıp demokratik iradeyi rafa kaldırdıktan sonra şimdi de üzerinden 6 yıl geçmiş bir süreci ileri sürerek legal siyasetin bir kanadının tamamını baskın gözaltılara muhatap edip kriminalize edilmiş bir tablo yaratıyor" dedi.

Gelecek Partisi: Oyunu görüp, birlikte bozmalıyız

HDP’ye yönelik operasyona bir tepki de Gelecek Partisi’nden geldi. Parti Sözcüsü Selim Temurci, gözaltılara ilişkin yeni bıulgular varsa bir an önce paylaşılması gerektiği, aksi taktirde operasyonun şaibeli olacağını dile getirerek, "Siyasi rakiplerine hain ve çete diyerek, beka siyaseti üzerinden kendi koltuklarını korumaya çalışanların devri bu ülkede artık son bulmalıdır. Millet olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Oyunu görüp, oyunu birlikte bozmalıyız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, haksızlıklar ve zulüm karşısında dimdik durarak bu imtihanı vermeliyiz" dedi.

"HDP yerel seçimlerde Cumhur İttifakında yer alsaydı, bugün bu gözaltılar olur muydu?" sorusunu soran Temurci, "Savcılık derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır. Malum ziyaret sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki şaibe ortadan kaldırılmalıdır. Aksi halde bu gözaltıların anlamı, Türkiye’de gündemi değiştirmek ve siyasette kutuplaşmayı zirveye taşımak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gözaltı furyası erken seçim kampanyasının ilk atışı mı?"

HDP'ye yönelik "Kobani soruşturması" kapsamında yapılan gözaltılar için "Bunun Kobani ile elbette bir ilgisi yok" diyen gazeteci Fehim Taştekin, bunun muhalefete yönelik bir operasyonun bir erken seçim işareti olabileceğine dikkat çekerek "Bunun Kobani ile elbette bir ilgisi yok. Bir türlü bitiremedikleri HDP’yi felç etmeye, CHP’yi pısırıklaştırmaya, Kürtlere devlet dersini tekrarlamaya, muhalefette ortak cephe şansını yok etmeye yönelik bu gözaltı furyası erken seçim kampanyasının ilk atışı mı?" yorumunu yaptı.

TIKLAYIN - Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi hakkında " Kobani eylemleri" soruşturmasında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alındı. Gözaltı süresinin 4 gün olacağı kaydedildi. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşte HDP'ye yönelik 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında yapılan gözaltılara tepkiler:

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

Gazeteci Barış Yarkadaş

CHP PM üyesi İlhan Cihaner

Gazeteci Fehim Taştekin

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün

Sol Parti PM üyesi Alper Taş

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu

Saadet Partisi GİK Üyesi Birol Aydın

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz