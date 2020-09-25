Anayasa Mahkemesi, 3 yıl önce Kobani eylemleri soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen'in başvurunda ihlal kararı vermişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani eylemleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, 2017 parti sözcülüğü görevini yürütürken yine Kobani eylemleri soruşturması kapsamında 8 ay tutuklu kalmıştı. Anayasa Mahkemesi, tutuklamaya ilişkin başvuruda hak ihlali kararı vererek Bilgen’e 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gözaltına alınanlardan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen; 31 Ocak 2017'de Kobani olayları sırasında HDP tarafından atılan üç tweet gerekçe gösterilerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. Bilgen, 8 Eylül 2017'de tahliye edilmişti.

Bilgen, tutuklulukla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek mahkeme, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönünde karar vererek, Ayhan Bilgen’e 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

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