6 yıl sonra: Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi, ‘Kobani eylemleri’ gerekçesiyle gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer alıyor.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alındı. Gözaltı süresinin 4 gün olacağı kaydedildi. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan isimler için avukatlarıyla görüşmelerine 24 saat kısıtlama getirildi.

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevîn Alaca, Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in evinde polisin arama yaptığı ve hakkında 4 günlük gözaltı kararı olduğunu duyurdu.

Eski HDP milletvekili Altan Tan, "Şu an Diyarbakır'daki evimden Ankara'ya götürülmek üzere göz altına alınıyorum. Evimde de arama yapılıyor." paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Önder, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







HDP'den ilk açıklama

HDP'den gözaltılara ilişkin ilk yapılan açıklamada, "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray’daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6- 7- 8 Ekim 2014 tarihlerinde, lkemiz genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında 'Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b' üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine; Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada, "Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014 gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör eylemleri sonucu 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Terör eylemlerine dayalı cinayetler 7 Ekim 2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014 tarihinde de devam ettiği görülmüştür. Meydana gelen olaylarda; nitelikli adam öldürme 37, adam öldürmeye teşebbüs 29, mala zarar verme 3 bin 777, alıkoyma 25, hırsızlık 395, yağma 15, iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal 308, Türk bayrağını yakma 13, Atatürk'ü Koruma Kanununa Muhalefet 7 suçları işlenmiş, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

82 kişi hakkında gözaltı kararı

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir"

Geçtiğimiz günlerde düğünü yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle eleştirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman tarafından yürütülen soruşturma bir yıl önce başlatılmıştı.