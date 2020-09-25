HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan gözaltılara ilişkin açıklama: Nikâhı sonrası soluğu sarayda alan savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında aralarında eski HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin gözaltına alınmasına dair, "Nikâhı sonrası soluğu sarayda alan savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Kaybettikçe saldırıyorlar, saldırdıkça daha fazla kaybediyorlar"

Sancar, "Bu bir intikam operasyonudur. Yargıda uzun süredir olduğu gibi iktidarın sopası kullanılmaktadır. 7 Haziran seçimlerinin hezimetini unutamayanlar, iktidarı kaybedenler bunun sorumlusu olarak gördükleri partimize karşı her türlü karalama kampanyasıyla ta o zamandan sistematik saldırı başlatmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla büyük bir siyasi operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda milletvekili arkadaşlarımız ve o dönem HDP Eş Genel Başkanları gözaltına alındı. HDP diz çökmedi, bu kararlı mücadele iktidarın en büyük korkusudur. İktidar da biliyor ki kendisine kaybettirecek HDP'dir. İktidar burada haksız değildir, HDP'den korkmakta haksız değildir. Bir seçim de daha yenilgi yaşatmıştır. Kaybettikçe saldırıyorlar, saldırdıkça daha fazla kaybediyorlar." dedi.

Sancar, "HDP’yi hiçbir güç etkisizleştiremeyecektir. Bunu bilmelerine rağmen saldırılarını sürdürmeleri aczin ifadesidir. Halkın gücünü yok edemiyorlar. Şaşkınlıkla bunların fayda etmediğini görüyordur iktidar sahipleri. Siyaseten başka çıkar yol göremiyorlar. Bugün gözaltına alınan arkadaşlarımız aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı. Bütün bu gözaltı operasyonları da iktidarın kaybetme korkusunun yükseldiği zamanlara denk gelmiştir. Mücadele şimdi daha da yükseğe çıkarılmalıdır, bunun tam zamanıdır. Biz biliyoruz kazanacağız." diye konuştu.

Sancar, "Adalet Bakanı'na defalarca sorduk. Kobani eylemleriyle ilgili açılan kaç soruşturma açılmış, davalardan ne gibi sonuçlar çıkarılmıştır. Kobani eylemleriyle ilgili adalet mücadelesinin de ölçüsüyüz. Orada hayatını kaybedenlerin kimler olduğuna dair listeler yayınladık. O dönemle ilgili ayrıntılı bir raporu paylaşacağız. Katledilenlerin büyük çoğunluğu partimizin üyesi. Amacımız bu ülkede şiddetin, savaşın ve bundan beslenen iktidarın ve zihniyetin son bulacağı demokrasi dönüşümünü yaratmaktır. HDP’nin arkasında duran halkın tümünü susturmadıkça HDP’yi susturmanın mümkün olmadığını hatırlatalım. Partimiz bu operasyonlardan asla korkmamaktadır. Bu tür saldırılar karşısında asla geri adım atmayacaktır." ifadesini kullandı.

"Bu operasyona imza atan savcı başta olmak üzere şunu bilsinler ki işledikleri suçların üstünü bize saldırarak örtemezler"

Sancar, "HDP mücadelesini sürdürecektir. HDP bu iktidara son verecektir, kaybetmesini yine HDP sağlayacaktır. Bu operasyona imza atan savcı başta olmak üzere şunu bilsinler ki işledikleri suçların üstünü bize saldırarak örtemezler. Özel hayatla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmak istemem ama nikâhı sonrası soluğu sarayda alan savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz.Şöyle bir yakın geçmişe bakanlar göreceklerdir. Bir zamanlar astığım astık savcılar, iktidara hizmet eden hâkimker kendi kullandıkları yöntemin kurbanı olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz herkesi sorumluluğuyla baş başa bırakıyoruz"

Sancar, "Kimsenin moralinin bozulmasına gerek yok, mücadele ve kararlık, inanç, haklılık temelimizdir. Yolumuz açıktır. Bu ülkeyi barışı, demokrasiyi ve adaleti bizler getireceğiz. Ben de bu davanın seyrini hukuken açıklayabilecek durumda değilim. Ayhan Bilgen de başka arkadaşlarımız da yargılandı. Daha önce açılmış davalar var, beraatle sonuçlananlar, takipsizlikle sonuçlananlar var. Aradan 6 yıl geçti. Her seçim döneminde Cumhurbaşkanı kampanyasının odağına 6-8 Ekim olaylarını almıştır. Niye şimdi? İntikam operasyonu için ellerinde başka bir şey kalmayınca eski defterleri açıyorlar. İktidarın acizini açıkça gösteriyor. Çoktan kapanmış eski defterleri açarak sonuç almaya çalışıyor. Biz herkesi sorumluluğuyla baş başa bırakıyoruz." yorumunu yaptı.